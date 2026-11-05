La CHS propone un desembalse de 348 hectómetros cúbicos tras un año "excepcional" y sin riesgo en los suministros

Comisión de Desembalse - EUROPA PRESS

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha propuesto a la Comisión de Desembalse convocada este jueves la liberación de 348 hectómetros cúbicos para garantizar las demandas de abastecimiento y regadío ante un año hidrológico iniciado en situación de "total normalidad".

Así lo ha anunciado este jueves el presidente del organismo, Mario Urrea, quien ha calificado el ejercicio que concluyó el pasado 30 de septiembre como un año hidrológicamente "excepcional" en la cuenca del Segura.

Según los datos detallados por Urrea en declaraciones previas a la reunión de la Comisión, las precipitaciones medias del año hidrológico finalizado se fijaron en 383 litros por metro cuadrado, un 17% por encima de la media de la última década.

Aunque el volumen no ha sido "muy elevado", la localización de gran parte de las lluvias en las zonas de cabecera ha permitido duplicar las aportaciones al sistema propio de la cuenca, hasta alcanzar los 636 hectómetros cúbicos, frente a los 310 del año anterior.

En cuanto a los desembalses ejecutados durante el ejercicio concluido, el presidente de la CHS ha indicado que la cifra se elevó a 456 hectómetros cúbicos, un volumen por encima del objetivo fijado el pasado mes de febrero.

No obstante, ha matizado que, tras descontar los desembalses extraordinarios motivados por las borrascas de febrero y marzo, la desviación real sobre la planificación ha sido del 10%.

Según ha agregado, esta coyuntura favorable ha posibilitado arrancar el ejercicio a 1 de octubre con 248 hectómetros cúbicos almacenados en los embalses del sistema cuenca, lo que supone 180 hectómetros cúbicos más que en las mismas fechas del año pasado.

Así, tanto los indicadores de ausencia de sequía prolongada como los de escasez coyuntural en la cuenca y en el trasvase se mantienen en niveles de normalidad y permiten asegurar una garantía de suministro del 100% para el abastecimiento y la máxima cobertura para los regadíos.

En lo relativo al trasvase Tajo-Segura, Urrea ha subrayado que los usuarios han dispuesto de un volumen global de 705 hectómetros cúbicos (562,6 procedentes de la cabecera del Tajo, próximo a los 600 máximos que fija la normativa, y 142,4 aportados por las desaladoras), una cifra que supera las demandas asignadas en el Plan Hidrológico.

Urrea ha especificado que si la propuesta de la CHS alcanza el acuerdo por unanimidad en el seno de la Comisión de Desembalse, la aprobación de la cifra de 348 hectómetros cúbicos resultará automática.

En caso de no existir unanimidad entre los miembros del órgano colegiado, los servicios técnicos de la Confederación redactarán los correspondientes informes para elevar la propuesta a la presidencia, que asumirá la aprobación final del volumen asignado.

OBRAS DE REPARACIÓN DEL TRASVASE

En relación con las obras de emergencia dictaminadas tras la detección de averías en los tramos situados en La Bujeda (Guadalajara) y Liétor (Albacete), el presidente de la CHS ha aseverado que "no hay prevista ninguna incidencia en el suministro para los próximos doce meses".

Al hilo, ha precisado que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) contempla la reanudación parcial de los envíos de agua en la última semana de noviembre tras concluir una primera actuación en La Bujeda, con la previsión de mantener estas derivaciones provisionales hasta el 31 de diciembre.

Estos volúmenes permanecerán almacenados temporalmente en el embalse de Alarcón (Júcar) antes de su cómputo contable a final de año y a la espera de que culminen en febrero las labores más complejas de reparación en el tramo Liétor.

Entretanto, el organismo apunta que el abastecimiento y el regadío disponen de "una garantía del 100%" ante la existencia de "suficientes reservas en la cuenca y con la producción de las aguas desaladas para atender con creces la demanda normal de un año normal".

Preguntado sobre la subida del canon de regulación que pagan los agricultores del regadío tradicional de la Vega Baja, el presidente de la CHS ha justificado el incremento en la aplicación de la Ley de Aguas y el reglamento vigente tras las inversiones acometidas para garantizar la seguridad y el mantenimiento de las presas de la cuenca.

Asimismo, Urrea ha recordado que la propuesta se encuentra actualmente en periodo de información pública y ha adelantado que el organismo de cuenca analizará las alegaciones presentadas por los usuarios.