La CHS somete a información pública la concesión de hasta 22,85 hm3 anuales de agua desalada de Escombreras

Sede de la CHS - CHS

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha abierto el periodo de información pública del expediente de concesión de las aguas desaladas procedentes de la instalación desalinizadora de agua de mar (IDAM) de Escombreras, con un volumen máximo a asignar de 22.854.747 metros cúbicos al año, destinados a regadío agrícola, ganadero e industrial.

El anuncio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), detalla que el expediente, incoado de oficio por la Comisaría de Aguas (CSR-0025/2021), contempla como punto de toma la IDAM de Escombreras, en el término municipal de Cartagena (Murcia), y establece un plazo de un mes para la presentación de alegaciones por parte de los interesados.

En el proceso de competencia de proyectos se recibieron 152 solicitudes, de las que 10 fueron excluidas por incumplir los requisitos del procedimiento, resultando admitidas 142 peticiones.

Del total de 142 solicitudes admitidas, 100 han obtenido asignación de volumen compatible --total o parcial--, lo que representa aproximadamente el 70,4% de las peticiones evaluadas. El resto han sido consideradas incompatibles o no han recibido asignación de volumen, de acuerdo con los criterios técnicos aplicados en el marco de la planificación hidrológica vigente.

La apertura del trámite de información pública se realiza conforme a lo previsto en los artículos 109 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Los escritos, citando la referencia CSR-0025/2021, podrán dirigirse a las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Segura en Murcia.

Asimismo, los principales documentos del expediente se encuentran disponibles en la página web oficial del organismo de cuenca y podrán examinarse presencialmente, previa cita, en dependencias de Régimen Concesional Superficiales.