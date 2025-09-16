El ciclo A Pie de Calle regresa a partir de esta semana a las calles y plazas de Murcia con 12 nuevos espectáculos - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través del Área de Artes Escénicas, presenta una nueva edición de 'A Pie de Calle', un ciclo de espectáculos gratuitos que, a partir de esta misma semana, transformará calles, parques y plazas en escenarios vivos, acercando el teatro, el circo y la danza a todos los públicos y, de una forma especial, a los espectadores más jóvenes.

Desde este miércoles y hasta el 28 de noviembre se han programado un total de 12 propuestas escénicas que contribuirán a hacer más accesible la cultura, fomentando también el encuentro y la participación a través de las artes escénicas.

El primer espectáculo que será este miércoles, a las 19.00 horas, en la Plaza Romea de Murcia, es 'Llar' (Cía. Federico Menini), un montaje que combina circo y arquitectura y que, a través de equilibrios y malabares, creará un universo lleno de humor, ritmo y originalidad para reflexionar sobre el hogar como refugio. Con 'Llar', que llega a Murcia de la mano del Circuito Circo a Escena, se celebrará además el comienzo oficial de la temporada escénica en Murcia.

En el Parque Fofó, 'Sfumato' (Cía. Llum de Fideu) nos invitará también esta semana, el sábado 20 (12.30 horas), a repensar nuestra relación con otras especies.

El Edificio Moneo será el 27 de septiembre el escenario vertical de 'Célula' (Subcielo), un espectáculo de acro-danza que nos hablará, a través del movimiento, de la evolución del amor y de las distintas formas de amar en pareja.

El teatro de títeres llegará el 3 de octubre a la Plaza de los Patos de Vistabella con 'La Cabra', una obra de la premiada compañía 'El Espejo Negro'. Además, los 'Tres Tristes Trolls' de La Nördika llegarán el 11 de octubre a la Plaza Constitución de Cabezo de Torres.

Con un enfoque ecológico y comprometido, 'Cateura' (Alas Circo Teatro) nos invitará el 17 de octubre en la Plaza Camilo José Cela a reflexionar sobre nuestro impacto en el planeta.

Además, la Plaza de la Paja acogerá el próximo 25 de octubre, 'Home' (Cris Clown) una divertida propuesta de clown que convierte el drama cotidiano en comedia, mientras que el nuevo espectáculo de Yllana y Nacho Vilar Producciones, 'Olympics', llegará por su parte el próximo 31 de octubre al Paseo Alfonso X de Murcia.

En la Plaza de la Torrecilla de Murcia, el 8 de noviembre, 'Gota' (Txema Muñoz) jugará con la magia y la ilusión para transformar las gotas invisibles de lluvia en ritmos y sorpresas que despertarán la fantasía de todos los asistentes.

Las clásicas peonzas serán las protagonistas del siguiente espectáculo como es 'Tot Bé!', ya que el 14 de noviembre, en el Paseo del Malecón de Murcia, la compañía Curolles llevará este tradicional juguete a límites insospechados.

La Plaza de los Apóstoles volverá también a ser escenario de A Pie de Calle con '361 Grados' (Proyecto Tránsito), una propuesta de circo y danza que se verá el 22 de noviembre y que transformará el caos en un auténtico poema visual.

El ciclo A Pie de Calle finalizará el 28 de noviembre con otro juego tradicional como es 'Ardatzak' (Zirkozaurre), un espectáculo lleno de verdad y emoción que nos servirá para despedir este ciclo con el que el Ayuntamiento de Murcia reafirma una temporada más su compromiso con la cultura accesible y de calidad.

Toda la información sobre el ciclo A Pie de Calle y las propuestas que lo integran está disponible en la página web del Teatro Circo Murcia ('teatrocircomurcia.es').