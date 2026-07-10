Cieza registra este viernes la temperatura máxima del país con 40,3 grados

Una persona se refugia del sol con un paraguas - Jesús Hellín - Europa Press

MURCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad murciana de Cieza ha registrado en las horas centrales de este viernes la temperatura máxima de todo el país al alcanzar los 40,3 grados, según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El valor, anotado a las 15.00 horas, sitúa al municipio en la cabeza de las zonas más calurosas de la jornada, seguido por Binissalem, en Islas Baleares, que ha llegado a los 40 grados a las 13.50 horas.

También en territorio murciano, Molina de Segura ha marcado 39,4 grados a las 15.30 horas, mientras que Archena ha alcanzado los 39,3 grados a las 15.40 horas.

Por su parte, en Baleares destacan las máximas de Llucmajor con 39,3 grados (13.20 horas), Santa María del Camí con 39,2 grados (13.30 horas) y Porreres con 39,1 grados (14.30 horas).

El episodio de altas temperaturas también ha afectado de forma notable a otras comunidades autónomas, como Cataluña, donde Vilafranca del Penedès (Barcelona) se ha situado en los 39 grados a las 14.10 horas.

Asimismo, la localidad turolense de Alcañiz y el municipio malagueño de Coín han compartido una máxima de 38,9 grados, registradas a las 13.50 y 15.50 horas, respectivamente.