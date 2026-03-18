Cinco detenidos y 62 propuestas de sanción en un macrodispositivo policial en locales de ocio de Alcantarilla

ALCANTARILLA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional y la Policía Local de Alcantarilla han desplegado un operativo especial de vigilancia nocturna en establecimientos de ocio situados en polígonos industriales de la ciudad, que se ha saldado con cinco arrestos y más de 60 actas de infracción.

La intervención, que ha contado con el apoyo de la Inspección de Trabajo, se ha centrado en cuatro detenciones por infracciones a la Ley de Extranjería y una quinta por una reclamación judicial pendiente de un juzgado.

En concreto, los efectivos policiales han inspeccionado cinco locales de ocio donde han procedido a la identificación de 240 personas y al control de 52 vehículos estacionados en las inmediaciones, según ha informado la Policía Nacional.

El balance total de 62 propuestas de sanción incluye 23 actas por la Ley de Seguridad Ciudadana relacionadas con el consumo de estupefacientes y la tenencia de armas prohibidas por parte de los clientes.

Los agentes han intervenido durante los registros un arma de fuego simulada con apariencia de autenticidad y un puño americano. Además, las inspecciones han revelado irregularidades graves en la Ley de espectáculos, como el acceso permitido a menores de edad y la contratación de vigilantes de seguridad que carecían de la licencia profesional obligatoria.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia ha detectado siete infracciones a la normativa laboral tras la revisión de los contratos y la situación administrativa de los empleados de los negocios.

Esta actuación conjunta da respuesta a las demandas vecinales de Alcantarilla y refuerza la coordinación permanente entre los cuerpos de seguridad en las zonas industriales del municipio.