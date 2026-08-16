Cinco jóvenes, tres de ellos menores, resultan heridos en un choque entre dos turismos en Torre Pacheco

MURCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias han intervenido en un accidente de tráfico, con dos vehículos implicados, registrado esta madrugada en la calle Pintor Sánchez Picazo, en Torre Pacheco.

A las 3.07 horas, una llamada realizada al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia alertaba de una colisión entre dos turismos. Como consecuencia del accidente, cinco personas han resultado heridas.

Entre los afectados se encuentran dos jóvenes de 19 y 18 años, dos menores de 17 y otro de 16 años, que presentaban diversas contusiones. Todos ellos han sido trasladados al Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor para recibir atención médica.