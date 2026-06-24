'Cine bajo las estrellas' ofrecerá clásicos de los 70 y 80, cine familiar y ciclos para cinéfilos

Presentación de 'Cine bajo las estrellas' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de 'Cine bajo las estrellas' ofrecerá este verano clásicos de los 70 y 80, cine familiar y ciclos para cinéfilos durante las noches de julio y agosto en el Auditorio Parque Fofó de Murcia de mano de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal'.

En total, se proyectarán 45 películas de manera gratuita, fruto de la colaboración entre el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) y el Ayuntamiento de Murcia, de la que el año pasado disfrutaron alrededor de 14.000 espectadores, según han informado desde el Ejecutivo regional.

En 'Cine bajo las estrellas', la programación se agrupa en tres grandes temáticas: 'Generación Goonies', con los 'taquillazos' de los 70 y los 80; el ciclo 'Filmo en familia'; y un bloque para los más cinéfilos denominado 'La noche de' que está dedicado a géneros y subgéneros del cine o a figuras clave del séptimo arte.

En total, se han programado 27 sesiones, con entrada gratuita hasta completar aforo (500 sillas), entre el 1 de julio y el 28 de agosto.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha indicado que "esta edición, se amplía la oferta a nueve semanas, 27 sesiones y un total de 45 grandes películas, lo que supone ocho más que la pasada edición. Arrancaremos con 'Regreso al fututo I y II' y terminaremos con la noche de Billy Wilder. Recuperaremos el espíritu y la filosofía del cine del verano, unido a nuestra labor de difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual".

Por su parte, el concejal de Cultura e Identidad, ha destacado el "el éxito de la edición del año pasado" y ha afirmado que este verano llega "con la intención de hacernos mucho más agradables y enriquecedoras las noches de verano de julio y agosto en una ciudad en la que cada vez hay más actividad durante el verano".

En este sentido, el edil ha remarcado el ciclo permitirá "acercarnos al cine de una manera accesible, gratuita y participativa, y hacerlo, además, con ese cine de rigor académico e histórico con esta extraordinaria programación". Así, "Cine bajo las estrellas se va a convertir en una cita ineludible para todos los que somos amantes del cine y de la cultura".

LA PROGRAMACIÓN

La programación se iniciará el miércoles 1 de julio con 'Regreso al futuro', a las 21.45 horas, y 'Regreso al futuro II', a las 23.45 horas, ambas de Robert Zemeckis, para contar al día siguiente, a las 21.45 horas, con la película familiar 'Mi vecino Totoro' de Hayao Miyazaki.

La primera semana concluirá el 3 con 'La noche de las parodias terroríficas', que incluirá las películas 'El jovencito Frankenstein' de Mel Brooks, a las 21.45 horas, y 'El baile de los vampiros', de Roman Polanski, a las 23.30 horas.

La siguiente semana se podrá ver 'El secreto de la pirámide', de Barry Levinson, el miércoles 8, a las 21.45 horas; 'La historia interminable', de Wolfgang Petersen, al día siguiente a la misma hora; y el viernes se podrá disfrutar de 'La noche de Woody Allen' con 'Manhattan', a las 21.45 horas, y 'Misterioso asesinato en Manhattan', a las 23.30 horas.

El 15 de julio será el turno de 'Parque Jurásico', de Steven Spielberg, a las 21.45 horas; y el jueves 16, se ha programado 'La noche de Paco Rabal', con 'Dragonheart', de Rob Cohen, a las 21.45 horas, y 'Así en el cielo como en la tierra', de José Luis Cuerda, a las 23.30 horas.

La semana se cerrará el viernes con una sesión musical y la proyección de 'Grease', de Randal Kleiser, a las 21.45 horas, y 'Mamma Mia! La película', de Phyllida Lloyd, a las 23.30 horas.

A continuación, las sesiones del 22 al 24 de julio de 'Cine bajo las estrellas' arrancarán con 'Tiburón', de Steven Spielberg, el miércoles a las 21.45 horas; el jueves, a la misma hora, 'La familia Addams', de Barry Sonnenfeld, y a las 23.15 horas, 'Casper', de Brad Silberling; y el viernes, la sesión especial de Alfred Hitchcock, con los filmes 'Con la muerte en los talones' y 'Los pájaros', a las 21.45 y las 00.00 horas, respectivamente.

El mes de julio finalizará con 'Charlie y la fábrica de chocolate', de Tim Burton, el 29 a las 21.30 horas; a la misma hora, el día 30, se verá 'Exploradores', de Joe Dante, y a las 23.30 horas, 'Aterriza como puedas' de Jim Abrahams, David Zucker y Jerry Zucker.

Y el viernes 31 será 'La noche de la comedia', con 'Amanece, que no es poco', de José Luis Cuerda, a las 21.30 horas, y 'La fiera de mi niña', de Howard Hawks, a las 23.15 horas.

Agosto de cine Las sesiones de agosto arrancarán el miércoles 5 con el doble programa que incluye 'Wonder Woman', de Patty Jenkins, a las 21.30 horas, y 'War Horse', de Steven Spielberg, a las 00.00 horas.

El jueves, habrá otra sesión doble con 'Herbie: A tope', de Angela Robinson, a las 21.30 horas, y 'El guateque', de Blake Edwards, a las 23.15 horas; y el viernes será la noche de 'La diligencia', de John Ford, a las 21.30 horas, y 'Me siento rejuvenecer', de Howard Hawks, a las 23.15 horas.

La siguiente semana, el día 12 a las 21.30 horas, la primera cita será con 'Superman', de Richard Donner.

El jueves, habrá un especial de Robin Williams con 'Señora Doubtfire, papá de por vida', de Chris Columbus, a las 21.30 horas, y 'El club de los poetas muertos', de Peter Weir, a las 23.45 horas; y el viernes, 'La noche del cine negro', con 'El halcón maltés', de John Huston, y 'Laura', de Otto Preminger, a las 21.30 y las 23.45 horas, respectivamente.

El miércoles 19, a las 21.30, se proyectará 'Gremlins 2, la nueva generación', de Joe Dante.

La sesión doble de jueves será con 'Pesadilla antes de Navidad', de Henry Selick, a las 21.30 horas, y 'La novia cadáver', de Tim Burton, a las 23.00 horas; y el viernes será el turno de 'La noche de Rafael Azcona', con 'La escopeta nacional', a las 21.30 horas, y 'La vaquilla', a las 23.15 horas, ambas dirigidas por Luis García Berlanga.

Esta edición de 'Cine bajo las estrellas' concluirá con 'Terminator', de James Cameron, el miércoles 26 de agosto, a las 21.30 horas; con 'Cariño, he encogido a los niños', de Joe Johnston, y 'Un cadáver a los postres', de Robert Moore, el 27 a las 21.30 y las 23.15 horas, respectivamente; y, el 28 de agosto, con la doble sesión dedicada a Billy Wilder, con 'Uno, dos y tres', a las 21.30 horas, y 'Testigo de cargo', a las 23.30 horas.