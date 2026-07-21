El cine de verano en el Parque de Fofó (Murcia) ofrece esta semana cuatro clásicos con entrada gratuita - CARM

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Cine bajo las estrellas', impulsada por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, ofrecerá esta semana cuatro nuevas proyecciones gratuitas en el Auditorio del Parque de Fofó dentro de la programación estival de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal'.

La programación comenzará este miércoles con la proyección de 'Tiburón', dirigida por Steven Spielberg, a las 21.45 horas.

El jueves será el turno del cine familiar con 'La familia Addams', de Barry Sonnenfeld, a las 21.45 horas, y 'Casper', de Brad Silberling, a las 23.15 horas.

El ciclo concluirá el viernes con una sesión doble dedicada al director Alfred Hitchcock, que incluirá la proyección de 'Con la muerte en los talones', a las 21.45 horas, y 'Los pájaros', a partir de las 00.00 horas.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha señalado que el traslado durante el verano de la programación de la Filmoteca al Auditorio del Parque de Fofó "permite llegar a nuevos públicos y contribuir a la alfabetización audiovisual de la sociedad".

Asimismo, ha destacado que la cartelera de esta semana reúne cine familiar y obras de "dos de los directores más influyentes del séptimo arte: Spielberg y Hitchcock".