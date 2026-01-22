Los cines Centrofama de Murcia proyectan 'El mar no cesa', el documental sobre el Mar Menor

Cartel del documental 'El mar no cesa' - MALAMAR

MURCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los cines Centrofama de Murcia proyectarán 'El mar no cesa', el documental sobre la crisis del Mar Menor codirigido por José M Egea y Paco Portero que se estrenó el 25 de enero de 2025 en la Filmoteca Regional Francisco Rabal.

En concreto, este domingo 25 y lunes 26 de enero, se podrá ver a las 17.00 horas y el martes 27 a las 19.00 horas. Las entradas se pueden adquirir en la web del cine y tienen un coste de 6,90 euros.

El proyecto surgió tras el episodio de la sopa verde en 2016 y el hallazgo de peces muertos en 2019 y 2021. "Hubo una caza de brujas a ver quien era el responsable cuando quizás era la suma de distintos sectores la que estaba causando el problema" ha explicado Egea a Europa Press. Con esta situación vió que "había un abanico de actores que pedía a gritos que se contara de manera objetiva y dando voz a todas las partes".

De este modo, pensaron en realizar "algo sin emitir juicio ni valor, que fuera independiente y que lo contara todo sin dar opinión, que cada uno dijera su argumento y que la gente al verlo se hiciera la suya propia". Con esta premisa Egea y Portero se plantearon unos "10 imprescindibles", 10 entrevistados que debían estar sí o sí en su documental, pero, "tirando del hilo y viendo el potencial", el número total llegó a los casi 40.

Personalidades como el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, la directora de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, el catedrático de Ecología, Ángel Pérez Ruzafa, presidentes de las cofradías de pescadores, el directo de ANSE, Pedro García, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea o el consejero del Mar Menor, Juan María Vazquez y la comisionada del ciclo del agua, Francisca Baraza, son solo algunos de los entrevistados en 'El mar no cesa'. Esta cantidad de intervenciones en las que cada uno cuenta su punto de vista es "un logro" para Egea.

Entre ellos el codirector destaca dos testimonios. Uno el de Pedro Fernández, de Agroingenieros por el Mar Menor, que "habla defendiendo al sector agrícola, habla muy claro y a veces es difícil de rebatir y toca puntos que pueden ser controvertidos" y otro el del ecologista Pedro Costa Morata "que hace un repaso desde la apertura del Canal del Estacio hasta la agricultura industrializada y el turismo" en el que "da buenos palos".

Además el documental cuenta con "imágenes muy interesantes de los años 60 en colaboración con la asociación 'Memorias Celuloides' que nos hacen ver cómo eran las playas del Mar Menor antes de la regeneración. Hemos estado muestreando con el Instituto Español de Oceanografía, tenemos imágenes subacuáticas y también de las manifestaciones".

Además se podrán ver imágenes de la laguna grabadas con dron "la zona de las minas con ese amarillo y ese cromatismo que aportan los residuos mineros que son estéticamente preciosas, aunque lo que evocan es un desastre medioambiental", ha apuntado el codirector. Todo esto acompañado de una banda sonora "inédita y exclusiva" que ha estado a cargo de Paco Román, el líder de Neuman, bajo su seudónimo como solista, Franz Bauer.

En 'El mar no cesa' han optado por un "lenguaje lo más divulgativo posible" para que "cuando se habla de todos los procesos físicos, químicos, medioambientales o ecosistémicos todo el mundo lo pueda entender" al igual que con la temática social que se ha trabajado de manera que "la gente sepa qué ha pasado y cómo llegar a una solución".

Este documental "no le va a gustar a ningún entrevistado y eso nos gusta a nosotros" ha afirmado Egea ya que ha asegurado que "es como un diálogo en el que cada cosa que se dice tiene su respuesta". Aún así, esperan que quienes les habían dicho "esa gente no son interlocutores válidos" vean que sí hay un punto de encuentro y que "hablando tranquilamente pueden hallarlo".