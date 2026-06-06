El Circo Romano volverá a celebrarse en el Estadio Cartagonova 17 años después

El Ayuntamiento, la Federación de Tropas y Legiones y el FC Cartagena alcanzan un acuerdo para recuperar en el estadio municipal uno de los actos centrales de Carthagineses y Romanos - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Circo Romano de las fiestas de Carthagineses y Romanos volverá a celebrarse este año en el estadio municipal Cartagonova, 17 años después de su última edición en ese recinto.

El acuerdo ha sido anunciado tras la reunión mantenida por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, con el presidente de la Federación de Tropas y Legiones, Eduardo José Conesa; los concejales de Deportes, José Martínez, y Festejos, Francisca Martínez Sotomayor, y el presidente y vicepresidente del Senado Romano, Fulgencio Garrido y Javier Isbert, respectivamente.

La recuperación del Cartagonova para este acto ha sido una petición planteada por la Federación de Tropas y Legiones y el Senado Romano al Ayuntamiento, con el objetivo de devolver el Circo Romano a sus orígenes y ampliar la capacidad de público. La celebración contará también con la colaboración del FC Cartagena para que el estadio reúna las condiciones necesarias.

Eduardo José Conesa ha agradecido el apoyo municipal y ha señalado que el regreso al Cartagonova supone "una alegría" para los festeros y para el conjunto de la fiesta. "Queríamos que la espectacularidad de este acto volviera al Cartagonova y que espectadores y participantes puedan disfrutar de un gran día de fiesta", ha afirmado.

El presidente de la Federación ha subrayado que el Circo Romano es uno de los actos de mayor peso dentro del programa festero. "Después de la batalla, que es el acto principal, el circo es de lo más importante que hay en estas fiestas", ha indicado.

También ha destacado que la Federación considera que cada acto repercute en el prestigio de todo el conjunto festero y ha remarcado que "cualquier acto que no salga bien es malo para las fiestas, no solo para romanos o cartagineses".

La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento trabaja desde el Área de Festejos en el seguimiento de Carthagineses y Romanos, una celebración declarada de Interés Turístico Internacional y sostenida por miles de festeros que preparan durante todo el año la recreación histórica de la ciudad.

Arroyo ha señalado que la petición de recuperar el Cartagonova para el Circo Romano venía siendo planteada por la Federación y el Senado Romano. "Era difícil encajar un evento de esta magnitud, con las complicaciones que tiene, pero no hay nada imposible", ha afirmado. La alcaldesa ha añadido que "con trabajo y perseverancia" se ha logrado que, "17 años después, el Circo Romano pueda volver al Cartagonova".

La regidora ha destacado que el cambio permitirá ampliar la asistencia y facilitará que más cartageneros, visitantes de la Región y turistas puedan presenciar el espectáculo. También ha recordado que las fiestas cuentan con otros actos de referencia, como la batalla, las bodas o el oráculo, junto al Circo Romano.

La organización concretará más adelante las condiciones artísticas y técnicas del acto. Arroyo ha señalado que el Senado Romano y la Federación marcarán las normas de preparación del espectáculo, con el objetivo de que el evento se celebre con seguridad y con el estadio "perfecto para la ocasión".