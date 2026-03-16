Cofradías, hermandades, artesanos y comercios se dan cita desde este martes en la III Feria Cofrade de Murcia

Los concejales Jesús Pacheco y Diego Avilés presentan la III Feria Cofrade de Murcia - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Paseo Alfonso X acogerá desde este martes y hasta el domingo, día 22, la III Feria Cofrade de Murcia, un evento que reunirá a cofradías, hermandades, artesanos y comercios vinculados al mundo nazareno y que se consolida como uno de los principales puntos de encuentro en la antesala de la Semana Santa murciana.

La feria está impulsada por el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, con la colaboración de la Concejalía de Cultura e Identidad y la Junta Municipal Centro-Oeste de Murcia, presidida por David San Nicolás. En la presentación también ha participado José Ignacio Sánchez, presidente del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia.

La tercera edición recoge el testigo del éxito alcanzado en 2025, cuando la feria registró una gran afluencia de visitantes y un notable volumen de ventas.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha destacado que "la Feria Cofrade refuerza la conexión entre tradición, comercio y turismo en la ciudad, generando oportunidades para artesanos, comercios y cofradías y acercando a vecinos y visitantes la riqueza de la Semana Santa de Murcia".

Además, ha subrayado que iniciativas como ésta contribuyen a dinamizar el centro de la ciudad y a proyectar Murcia como destino atractivo durante la primavera.

Por su parte, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha señalado que "la Feria Cofrade es también un espacio para acercar al público la identidad y la historia de nuestra Semana Santa, una manifestación cultural profundamente arraigada en Murcia que forma parte de nuestro patrimonio".

La feria contará con 16 casetas instaladas en el Paseo Alfonso X, de las que 15 estarán destinadas a expositores y una a la organización. En ellas participarán distintas cofradías y hermandades de la ciudad, así como artesanos y comercios especializados en productos relacionados con la tradición nazarena, según informa el Consistorio en un comunicado.

Entre las entidades participantes se encuentran la Cofradía del Amparo, la Cofradía del Perdón, la Cofradía de Jesús, la Cofradía de Servitas, la Cofradía de la Fe, la Hermandad del Rosario de Fátima de San Antolín y la Cofradía del Santísimo Cristo de la Providencia y María Santísima de la Súplica.

También estarán presentes artesanos y comercios vinculados al ámbito cofrade como Bisutería Ella's, Jesús Ganga (La Sená), Puertecica de Cielo, Acuarelas Nazarenas y Acho Shocks. En el ámbito social, la entidad Jesús Abandonado.

Además de la actividad expositiva, la feria contará con un programa de talleres y actividades para todos los públicos, entre los que se incluyen demostraciones sobre cómo vestir a los nazarenos murcianos o la colocación de mantillas, así como photocall, podcast en directo, talleres dirigidos a jóvenes y propuestas pensadas especialmente para niños y niñas.

La celebración coincidirá con la parte final de la Cuaresma, un periodo en el que se concentran numerosas citas del calendario cofrade, como presentaciones, quinarios, exaltaciones y pregones, además de procesiones destacadas como la del Ángel.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Murcia busca seguir impulsando la participación ciudadana en torno a la Semana Santa, apoyando al pequeño comercio especializado en productos relacionados con las fiestas dando visibilidad al trabajo que realizan las cofradías durante todo el año y reforzando la dimensión cultural, turística y social de una de las tradiciones más representativas de la ciudad.