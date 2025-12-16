El Colegio de Economistas distingue a la Autoridad Portuaria de Cartagena con el Ecónomo Institucional por sus 150 años de servicio público - FIDEDIGNO

MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Economistas de la Región de Murcia ha entregado el Ecónomo Institucional a la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) en reconocimiento a los 150 años de la creación de la Junta de Obras del Puerto y a su labor de servicio público e impulso al progreso económico.

El galardón fue recogido por el presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández, de manos del decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, Ramón Madrid, acompañado del director general de la APC, José María Gómez, en un acto que reunió a representantes institucionales, profesionales y nuevos colegiados.

El evento contó asimismo con la participación del consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, quien acompañó la entrega del Ecónomo Institucional y la concesión del Certificado de Economista y la insignia corporativa a los nuevos miembros del Colegio de Economistas, según informaron fuentes de Fidedigno en un comunicado.

La concesión del Ecónomo Institucional supone un reconocimiento a los 150 años de historia del Puerto de Cartagena, desde la creación de la Junta de Obras del Puerto, un hito que marcó el inicio de la modernización portuaria en la Región de Murcia.

MOTOR ECONÓMICO Y PUERTA DEL COMERCIO EXTERIOR

El Puerto de Cartagena es uno de los principales motores económicos de la Región de Murcia y una infraestructura estratégica para el comercio exterior. Actúa como puerta de entrada y salida de mercancías y es líder nacional en tráfico de graneles.

Además, es "clave" para sectores como la industria petroquímica, naval, logística, distribución y agroalimentaria, lo que lo consolida como el primer puerto industrial de España. La actividad del puerto genera más de 7.000 empleos directos e indirectos y representa aproximadamente el 6% del PIB regional.

El puerto de Cartagena destaca también por su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, enmarcada en el desarrollo de la Economía Azul, basada en la protección del medio marino, la integración puerto-ciudad y el crecimiento económico responsable.

Entre los desafíos de futuro destacan la implantación de una terminal de contenedores, que permitirá diversificar tráficos y mejorar la conectividad global, y la llegada del Corredor Mediterráneo para potenciar el transporte intermodal y reforzar la competitividad internacional de la economía regional.