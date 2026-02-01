El Colegio de Veterinarios adelanta las recomendaciones ante la presencia de procesionaria por episodios de viento

Cartel sobre la procesionaria - COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA REGIÓN
MURCIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia ha adelantado este año sus consejos de prevención frente a la procesionaria del pino, tras los episodios de fuerte viento registrados en los últimos días que han podido provocar la caída de orugas desde los bolsones, aumentando el riesgo de contacto en zonas con pinos.
Como consecuencia, varios perros han tenido que ser atendidos en diferentes clínicas veterinarias de la Región. Y es que, en los últimos días ya se han observado orugas de procesionaria en el suelo en diferentes puntos de la Región, con avistamientos puntuales de procesiones.
El viento puede favorecer su dispersión y facilitar que tricomas (pelos urticantes) y restos caigan a zonas de paso, aumentando el riesgo de contacto. Desde el Colegio se recuerda que la procesionaria puede afectar tanto a mascotas como a personas, y que el contacto puede provocar reacciones inflamatorias graves, especialmente en perros, con riesgo de lesiones dolorosas e incluso complicaciones severas si no se actúa con rapidez.
"La clave es anticiparse. Si paseamos por zonas con pinos, hay que extremar la vigilancia, porque no siempre el riesgo llega cuando lo esperamos. Y si hay contacto, el tiempo es determinante: acudir al veterinario cuanto antes", subraya Teresa López, presidenta del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia.
SÍNTOMAS DE ALERTA URGENTE EN PERROS
El colegio recomienda acudir de inmediato al veterinario ante señales como inflamación o rojez en hocico, lengua o patas, salivación excesiva, rascado compulsivo del hocico, dificultad para respirar, conjuntivitis o molestias oculares, úlceras en lengua o boca, cambios de coloración en la lengua (azulada). Además, alerta de que la ingestión puede ser especialmente grave y evolucionar en pocas horas.
QUÉ HACER SI HA HABIDO CONTACTO
Si ha habido contacto se debe acudir al centro más cercano sin esperar. Pero se pueden aplicar primeros auxilios (en el momento): dejar caer agua templada sobre la zona afectada, nunca frotando (ni con las manos ni con gasas), porque puede liberar más toxina; y se debe evitar que el animal se rasque o se frote.
Por otro lado, como medidas de prevención en paseos (especialmente con viento), mejor hacerlo con correa corta en zonas de riesgo, vigilando el suelo y el entorno, sobre todo alrededor de pinos. Si se ven orugas no hay que tocarlas, ni apartarlas ni pisarlas.
Finalmente, aconsejan revisar patios/terrazas si hay pinos cerca y han caído ramas o restos. Y no retirar bolsones por cuenta propia: debe hacerlo personal especializado. El Colegio ha publicado en su web (https://veterinariosmurcia.es/procesionaria-del- pino-que-es-y-por-que-debes-tener-cuidado/) una guía informativa con recomendaciones y una infografía de prevención, para facilitar a la ciudadanía la identificación del riesgo y la actuación rápida ante posibles casos.