Colocan un móvil en la mano de un ángel de la fachada de la Catedral tras las obras de restauración

El ángel de la Catedral con un teléfono móvil en la mano - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Durante los trabajos de restauración de la fachada de la Catedral de Murcia se incorporó un teléfono móvil smartphone a la mano de los uno de los ángeles que se encuentra ubicado en la parte superior izquierda.

Así lo ha desvelado el concejal Jesús Pacheco quien ha explicado durante la presentación que "este pequeño guiño contemporáneo no altera en absoluto el valor histórico de la Catedral, pero sí dialoga con nuestra época y con la mirada del visitante. Murcia conserva su patrimonio y, al mismo tiempo, lo hace cercano, vivo y sorprendente. Es un detalle pensado para descubrir, para sonreír y para invitar a observar con atención lo que creíamos conocer", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El secreto se ha desvelado en la víspera del 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier, patrón del turismo. Por este motivo, el concejal ha estado acompañado por guías turísticos oficiales de la ciudad, que incluirán este singular ángel en sus explicaciones sobre la historia y restauración de la fachada catedralicia. "Qué mejor día que hoy, en la antesala de la celebración del patrón del turismo, para presentar un elemento que refuerza el atractivo de nuestro casco histórico", ha señalado Pacheco.

Pacheco ha asegurado que este tipo de intervenciones, en las que escultores y restauradores introducen discretos anacronismos contemporáneos, pueden encontrarse en templos y catedrales de diferentes ciudades europeas y españolas, donde se han añadido figuras con elementos modernos como guiños artísticos destinados entre otras cosas, a generar interés cultural y turístico. Entre los ejemplos más destacados se encuentran un móvil antiguo en la Catedral de Calahorra; un Gremlin, en Nantes; un escudo del Athletic de Bilbao, en Trujillo; un astronauta, en la Catedral de Salamanca o un alien, en la Catedral de Palencia.

Durante la restauración del imafronte, ejecutada el pasado año, se llevaron a cabo trabajos de limpieza integral de toda la superficie pétrea, incluyendo elementos escultóricos, paramentos, cornisas y hornacinas. Se acometió asimismo el saneamiento de humedades mediante la reparación de cornisas y la colocación de baberos de zinc que las protegen y evitan la acumulación de agua de lluvia.

Las labores incluyeron también la consolidación de zonas deterioradas, ya fuera mediante prótesis de piedra o de mortero de cal en áreas de menor volumen, así como la restauración de las tres vidrieras principales del imafronte, dedicadas a la Virgen de la Fuensanta y a los santos Pedro y Pablo. En el marco de esta intervención se llevó a cabo la incorporación del nuevo elemento iconográfico que hoy se ha hecho público.