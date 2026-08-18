Comienza la retirada de 8 grandes torres eléctricas en Los Rectores y la Costera Norte de Murcia

Comienza la retirada de 8 grandes torres eléctricas de Los Rectores y la Costera Norte - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líneas eléctricas aéreas de Los Rectores y la Costera Norte, en Murcia, han comenzado a ser retiradas este martes a primera hora. La actuación, promovida, financiada y ejecutada por i-DE, la distribuidora del grupo Iberdrola, culmina el proceso de soterramiento de estas infraestructuras y permitirá retirar aproximadamente 4 kilómetros de conductores eléctricos aéreos y desmontar 8 grandes torres metálicas.

La intervención tiene una especial incidencia en Los Rectores, donde estas infraestructuras conviven con una importante zona residencial, y en la Costera Norte, uno de los principales ejes de crecimiento de Murcia. En esta última, algunos de los grandes apoyos condicionan la sección de la calzada y provocan estrechamientos en puntos de una vía configurada con tres carriles.

Durante el comienzo de este desmontaje, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha afirmado que este es "un día importante" para esta zona de la ciudad. "Después de décadas formando parte del paisaje cotidiano de los vecinos, comienzan a desaparecer unas torres cuya retirada era una reivindicación histórica y que han condicionado también la propia Costera Norte", ha destacado Pérez, según han informado desde el consistorio.

CUATRO KILÓMETROS DE CONDUCTORES Y OCHO GRANDES TORRES

Los trabajos han comenzado con el desmontaje de los conductores aéreos en el tramo de la Costera Norte situado frente al centro comercial Myrtea. La retirada progresiva de cerca de cuatro kilómetros se desarrollará hasta el 22 de agosto y, la semana siguiente, comenzará el desmontaje de las ocho torres metálicas.

Posteriormente se procederá a la demolición de las cimentaciones, la retirada de los elementos auxiliares y la reposición de los terrenos afectados, culminando la actuación con la restauración y limpieza de las zonas ocupadas hasta ahora por estas infraestructuras. La finalización del conjunto de los trabajos está prevista para finales de agosto.

La eliminación de apoyos, cimentaciones y servidumbres asociadas permitirá liberar suelo actualmente condicionado por las instalaciones eléctricas y mejorar su integración urbana y paisajística.

La actuación culmina un proceso que ha requerido intervenciones previas para hacer posible el soterramiento de las líneas, entre ellas las obras civiles ejecutadas por el Ayuntamiento de Murcia para albergar las nuevas infraestructuras eléctricas. La función de las líneas aéreas ha sido trasladada previamente a las infraestructuras soterradas, por lo que su desmontaje se realiza manteniendo plenamente garantizados el funcionamiento de la red y el suministro eléctrico.

Por su parte, el jefe de Zona Murcia de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, Ángel Joaquín Pallares, que ha estado presente en la comienzo del desmontaje junto a la alcaldesa y al delegado institucional de Iberdrola en la Región de Murcia, Miguel Ángel Cerdán, ha manifestado que "la eliminación de torres y cables permitirá recuperar espacio urbano, mejorar el paisaje de la Costera Norte y reforzar la integración entre las infraestructuras energéticas y el crecimiento sostenible del municipio gracias a la electrificación".

La ejecución de los trabajos requiere la coordinación entre el Ayuntamiento de Murcia, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, Policía Local, el Servicio de Tráfico, Tranvía de Murcia, Terra Natura y la línea privada Espinardo-Pólvoras, con el objetivo de desarrollar las distintas fases del desmontaje con las necesarias condiciones de seguridad.