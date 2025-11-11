Comienzan las obras para conectar el carril bici entre Espacio Algameca y la calle Real, en Cartagena

Comienzan las obras para conectar el carril bici entre Espacio Algameca y la calle Real - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

Las demoliciones incluidas en el plan de obras para la conexión del carril bici entre el Espacio Algameca y la calle Real, en Cartagena, han arrancado esta semana, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Se trata de una actuación enmarcada en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del Ayuntamiento, que permitirá eliminar uno de los tramos discontinuos de la red ciclista municipal.

Los trabajos consisten en vallar, balizar y señalizar la zona de obra para garantizar la seguridad de ciclistas, peatones y vehículos, así como en el corte y demolición del pavimento en aceras y calzadas de los tramos afectados.

Posteriormente, se ejecutará un nuevo tramo bidireccional de aproximadamente 200 metros de longitud, que conectará los carriles bici de la calle Real y Espacio Algameca, dotando de continuidad al itinerario ciclista entre el entorno del Arsenal, el puerto y el centro de la ciudad.

El nuevo trazado contará con una anchura de 2,3 metros, nivelada a la cota de la acera existente para facilitar la integración con el entorno peatonal y garantizar la accesibilidad universal.

Durante las obras, y con el fin de minimizar molestias a los ciudadanos, no se trabajará en la calzada entre las 13.30 horas y la finalización de la salida de tráfico de Navantia y del Arsenal Militar.

El plazo de ejecución previsto es de tres meses, con finalización antes de que concluya el año.

Esta obra elimina una de las discontinuidades de la red de carriles bici, dando cumplimiento a uno de los compromisos del PMUS y a los acuerdos alcanzados con los colectivos que forman parte de la Mesa de Movilidad.

El proyecto se ha desarrollado en cooperación con la Asociación de Vecinos del Barrio de la Concepción, con quienes se ha trabajado para mejorar la conexión entre Espacio Algameca, el puerto y el centro de Cartagena, reforzando la accesibilidad y la seguridad de los desplazamientos en bicicleta y fomentando una movilidad más sostenible y conectada.

Financiada parcialmente con fondos europeos, esta actuación tiene por objetivo avanzar en el desarrollo de la red ciclista del municipio y fomentar la movilidad activa y sostenible.