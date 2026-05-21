Comienzan los trabajos para renovar la Morería Baja de Cartagena

Inicio de las obras de renovación de la Morería Baja - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha iniciado este jueves las obras para la renovación urbana de la calle Morería Baja y su entorno, en el casco histórico de la ciudad. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 295.441 euros, se desarrollará bajo supervisión arqueológica debido al nivel de protección histórica de la zona.

Las actuaciones, que han comenzado en el área más próxima a la calle San Fernando con las tareas de vallado y acopio de maquinaria, se extenderán también a las vías contiguas de Subida de San Antonio y Cantarerías, así como a las zonas de espacio libre aledañas.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución previsto de cuatro meses y, aunque conllevarán cortes puntuales de tráfico, la Administración local trabajará para minimizar la afección a los viandantes, según ha informado el Consistorio.

El proyecto contempla la limpieza y desbroce del terreno, la sustitución del vallado de los solares existentes y la creación de un pequeño espacio ajardinado ornamentado con maceteros y nuevo mobiliario urbano.

Asimismo, las obras incluirán la renovación integral de la red de saneamiento, la sustitución de las luminarias actuales y el soterramiento del cableado de telefonía y de las instalaciones eléctricas.

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y PLATAFORMA ÚNICA

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha informado de que el objetivo prioritario del consistorio es transformar estas calles para que resulten más seguras y cómodas para los peatones.

Según ha detallado, las vías afectadas registran un elevado tránsito peatonal al conectar ejes como Puertas de Murcia, Santa Florentina o la calle San Fernando, pero presentaban un adoquinado en mal estado que resultaba incómodo e incluso peligroso para los transeúntes.

Para solucionar este deterioro, Arroyo ha avanzado que la intervención sustituirá los antiguos pavimentos por un sistema de plataforma única de adoquín y baldosa, siguiendo una estética similar a la ya implantada en la calle San Fernando. Con esta medida se busca corregir la degradación de este sector del centro urbano y garantizar la plena accesibilidad.

La regidora ha concluido que la adecuación de este entorno, limítrofe con diversos puntos de interés turístico y arqueológico, servirá como un elemento de dinamización económica para todo el casco histórico y para las calles comerciales que se encuentran en sus proximidades.