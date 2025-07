La Comisión de Economía debate las enmiendas a los presupuestos regionales antes de su votación este miércoles

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Los miembros de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional han debatido hoy las enmiendas a los presupuestos regionales antes de la votación que se celebrará este miércoles.

En concreto, se presentaron 281, el grupo Socialista ha presentado 117 enmiendas al estado de gastos y 74 al articulado; el grupo Vox, 2 al articulado; el grupo Mixto 73 enmiendas al estado de gastos y 13 al articulado; y, por su parte, el grupo parlamentario Popular ha presentado 2 al articulado.

PP: "PRESUPUESTOS REALISTAS, CENTRADOS EN LAS FAMILIAS"

La diputada del Grupo Parlamentario Popular Isabel María Sánchez Ruiz ha defendido, lo que considera unos presupuestos "realistas centrados en las familias", frente a "la falta de propuestas serias y rigurosas" de la izquierda porque las enmiendas vuelven a ser "un copia y pega mal trabajadas".

Además, ha asegurado que "más del 30% del Grupo Mixto y el 34% de las del PSOE presentan observaciones, no cumplen los requisitos o deben ser subsanadas" y ha apuntado que "el PSOE ha vuelto a presentar enmiendas repetidas, sin memoria técnica que suponen duplicidades, desequilibrios o un gasto insostenible, algunas incluso con las cifras del presupuesto anterior".

Así, ha instado al PSOE a respaldar un presupuesto con el que coinciden en un 94%, ya que las enmiendas socialistas suponen 400 millones del total de 6.725 millones. Además, ha asegurado que "algunas implican recortes encubiertos a programas fundamentales y pretenden deshacer reformas clave para avanzar hacia una administración más eficiente y centrada en el servicio público".

Además, ha señalado que "la política fiscal del Gobierno regional es clara: equilibrio, eficiencia, bajadas de impuestos, sensibilidad social y confianza en los empresarios". Y ha advertido que "piden más gasto sin explicar cómo lo van a financiar cuando han votado en contra de reformar el modelo de financiación autonómica". Esto, ha dicho, se suma "al atraco que supone el privilegio especial a los independentistas".

Sánchez ha subrayado que los presupuestos "responden a una hoja de ruta definida, elaborada escuchando a los sectores sociales, los municipios, los profesionales y a los agentes económicos" y "priorizan proteger el estado del bienestar, facilitar la actividad económica y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas".

ENMIENDAS

En cuanto a Presidencia, el diputado del PP, Alfonso Fernando Cerón, ha denunciado que el PSOE "pretende eliminar el Comisionado de Transparencia y sustituirlo por una agencia de lucha contra el fraude y la corrupción, cuando la Agencia Tributaria, y la UCO, ya se encargan de investigarlo".

En Sanidad, la diputada del PP, Mari Carmen Ruiz Jódar, ha incidido en que "las cuentas demuestran el compromiso del Gobierno regional con la salud mental, el refuerzo de profesionales, las infraestructuras y la atención a los pacientes".

En materia de Medio Ambiente, el diputado del PP, Carlos Albadalejo, ha criticado que "el PSOE propone la práctica desaparición de la retirada de biomasa en el Mar Menor, algo que está contribuyendo a su protección y recuperación" y que "no se atreve a pedir al Gobierno que solucione su colmatación".

Respecto a Educación, ha incidido en que "llama la atención que lo que quiere corregir el PSOE de unos presupuestos de 1.780 millones de euros sean 639.000 euros", por lo que considera que "en condiciones normales deberían votar a favor".

En materia de Política Social, Familias e Igualdad, la diputada del PP, Maruja Pelegrin, ha asegurado que "las enmiendas de la oposición demuestran su desconocimiento acerca de las competencias de las direcciones generales y el IMAS".

En cuanto a Fomento, el diputado, Antonio Landáburu, ha resaltado que sus presupuestos "están diseñados para impulsar nuevos empleos, mejor movilidad y oportunidades para jóvenes y mayores", y ha pedido al PSOE "que aporte enmiendas basadas en estudios sólidos".

Respecto a Empresa y Empleo, la parlamentaria Pepa Carreño, ha afirmado que "los presupuestos no han roto el diálogo social ni la cooperación institucional". "Prueba de ello son la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral, la Estrategia contra la Brecha Salarial y el Plan contra la Economía Sumergida", ha señalado.

En materia de Agricultura y Agua, el diputado Jesús Cano ha reprochado al PSOE que "no ha mostrado interés por mejorar el presupuesto al presentar enmiendas no viables". "No se puede proclamar que se apoya al sector primario y a la vez recortar el Tajo-Segura", ha añadido.

Por su parte, la diputada Mari Ángeles Román ha aseverado que las enmiendas en Cultura y Turismo "proponen recortes a programas clave. Plantean eliminar ayudas esenciales a clubes deportivos, femeninos y deportistas de élite, y muchas duplican iniciativas en marcha".

PSOE: "HOY SE ESTÁ MATERIALIZANDO EL PACTO DE LA VERGÜENZA"

Durante su intervención, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha asegurado que, "se ha materializado la indecencia del pacto de la vergüenza entre el PP y Vox: políticas de odio a cambio de sacar adelante los presupuestos".

Fernández ha señalado que "miles de personas han salido a la calle contra este pacto y a pedir que no se materialice", y ha asegurado que "la mayoría de los ciudadanos de la Región apuestan por el acuerdo de presupuestos con el PSOE".

Asimismo, ha asegurado que tras lo ocurrido en Torre Pacheco "López Miras no ha aprendido nada" y ha lamentado que se rechacen "todas las enmiendas que el PSOE ha presentado para revertir esas políticas ultras y resolver los problemas que preocupan a la gente".

Por otra parte, ha afirmado que, como el PP "no tiene argumentos políticos solventes para rechazar las enmiendas del PSOE, ha tenido que recurrir al argumento de la técnica presupuestaria". Así, ha asegurado que "las enmiendas están perfectamente redactadas y admitidas a trámite".

Además, ha denunciado que el acuerdo entre PP y Vox es "el reconocimiento de la sumisión de López Miras a los intereses partidistas de su jefe Feijóo por encima de los de la Región de Murcia".

PODEMOS: ENMIENDAS A LOS "PRESUPUESTOS DEL ODIO"

Por su parte, la diputada de Podemos-IU-AV, María Marín, también ha hecho referencia a la manifestación antirracista de ayer en Murcia donde "las calles se llenaron de rabia también frente a las políticas de Vox y PP que han sido la gasolina de ese incendio".

Así, ha afirmado que estos "son los presupuestos del odio". "Cuando la medida estrella es el cierre de un centro de menores, la prohibición de un curso de lengua árabe, queda claro que la única prioridad de este gobierno y de su muleta verde es poner al inmigrante en la diana", ha apostillado.

Marín ha explicado que en sus enmiendas incluyen un plan de choque frente a las listas de espera del SMS, otro para reducir las listas de espera de la dependencia y una estrategia para reforzar el IMAS y construir nuevas residencias públicas. En cuanto a movilidad, incluyen la ampliación del tranvía y de la FEVE de Cartagena.

En Educación, han elaborado 28 enmiendas "para la construcción de nuevos centros educativos públicos, sustitución de cubiertas y climatización, y para potenciar una educación al servicio de una sociedad democrática y plural".

También incluyen una partida LGTBIAQ+ de 250.000 euros para talleres de formación en educación para la diversidad sexual, y otra de 800.000 euros para llevar la educación multicultural a los centros educativos de la Región.

Por su parte, la coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha explicado que sus enmiendas "responden a las necesidades reales de la ciudadanía y se articulan en torno a tres ejes: refuerzo de los servicios públicos, justicia territorial y apoyo al municipalismo, e inversiones sostenibles en infraestructuras educativas, sanitarias y de movilidad".