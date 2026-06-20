La Comisión Europea otorga al 'hub' digital impulsado por el Info el Sello europeo de Excelencia

La Comisión Europea ha otorgado su sello de excelencia al 'hub' de innovación digital del Info. - CARM

MURCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha concedido el Sello de Excelencia STEP al 'hub' de innovación digital impulsado por el Instituto de Fomento (Info), Ágora EDIH, una iniciativa creada para ayudar a las empresas a incorporar tecnologías avanzadas y mejorar su competitividad.

Este reconocimiento avala la calidad del proyecto, su solidez organizativa y su alineación con los objetivos europeos de transformación digital. El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, destacó que "Europa reconoce que la Región de Murcia no está hablando de transformación digital en abstracto, sino que está construyendo herramientas útiles para que las empresas puedan dar ese salto con acompañamiento, conocimiento y proyectos concretos".

Marín subrayó en este sentido que la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la digitalización "ya no son asuntos del futuro, sino decisiones que las empresas tienen que empezar a tomar hoy para ser más productivas y competir mejor".

El ágora EDIH nace con el objetivo de acelerar la transformación digital de la Región incorporando tecnologías de vanguardia a las principales cadenas de valor de la economía murciana. Su trabajo se orienta especialmente a sectores en los que la Región cuenta con actividades tractoras, como la agroalimentación, el agua, la logística, la industria avanzada, las tecnologías duales o la energía, donde la digitalización puede traducirse en mejoras concretas.

El proyecto, coordinado por el Info, cuenta con la participación de la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), el Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Región de Murcia (CENTIC) y los Centros Europeos de Empresas e Innovación de Murcia y Cartagena (CEEIM y CEEIC).

"Esta alianza reúne a Administración regional, universidades, centros tecnológicos y entidades de apoyo al emprendimiento para acercar a las pymes formación, asesoramiento, conocimiento especializado y acceso a soluciones digitales avanzadas", resaltó el titular de Empresa.

Además, el nodo se alinea con la Estrategia de Especialización Inteligente RIS4 Región de Murcia 2021-2027, que identifica las tecnologías digitales como una palanca clave para transformar la economía regional y reforzar su competitividad.

Esta orientación permite también abrir nuevas oportunidades en sectores con alto potencial de crecimiento, como la salud o el turismo, mediante el uso de tecnologías avanzadas como big data, sensorización e internet de las cosas para generar nuevos modelos de negocio y favorecer la diversificación económica.

PROGRAMAS PARA QUE LA DIGITALIZACIÓN LLEGUE A LA EMPRESA REAL

El reconocimiento europeo se suma a una batería de actuaciones impulsadas por la consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Info, para acelerar la digitalización empresarial.

Entre ellas figura el Cheque de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, dirigido a que las pymes puedan planificar e implantar soluciones de seguridad informática e inteligencia artificial que mejoren sus procesos, su protección digital y su modelo de negocio o el Programa de Transformación Digital, que permite a las pymes incorporar tecnología digital de vanguardia en la empresa con la finalidad de mejorar o personalizar los productos y servicios e implantar nuevos modelos de negocio.

A esta línea se suma 'Info Proyecta IA', un programa dirigido a empresas industriales para ayudarles a convertir una idea inicial en un proyecto innovador mediante una metodología práctica y acompañamiento experto. Su objetivo es que la inteligencia artificial sea una herramienta aplicada a la innovación, la mejora de procesos y el desarrollo de nuevos productos o servicios.

Además, también ha impulsado una aceleradora de inteligencia artificial aplicada a tecnologías duales, con especial orientación al sector naval de defensa, así como acciones de capacitación en ciberresiliencia e inteligencia artificial.

Estas actuaciones permiten reforzar competencias, proteger mejor los activos digitales de las empresas y preparar al tejido productivo regional para un escenario en el que innovar, protegerse y adaptarse será tan importante como producir.

"La obtención del sello es una señal clara de que la hoja de ruta del Gobierno regional avanza en la buena dirección. El objetivo ahora es transformar la economía desde la innovación, conectar la tecnología con la empresa real y situar a la Región en el lugar que merece dentro de la nueva industria europea", explicó Marín.