Comisión del Tajo-Segura aprueba un nuevo trasvase y C-LM y Murcia lo critican: "No lo vamos a admitir"

Comisión del Tajo-Segura aprueba un nuevo trasvase - MITECO

MADRID/MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) ha autorizado este viernes un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura de 180 hectómetros cúbicos.

En concreto, son tres trasvases correspondientes a 60 hm3 para los meses de marzo, abril y mayo, que se han aprobado tras revisar los datos del sistema Entrepeñas-Buendía y las previsiones existentes después de las borrascas de enero y febrero.

Así lo ha explicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que ha informado que los embalses de cabecera reflejan a primeros de marzo el paso del tren de borrascas y disponen de un volumen efectivo de 1.503,6 hm3, por lo que la situación se corresponde con el nivel 1 en las reglas de explotación de esta transferencia.