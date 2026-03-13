López Miras acusa a Sánchez de "jugar al trilerismo" con el trasvase Tajo-Segura

Archivo - Trasvase Tajo-Segura - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico no acepta "el juego" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que la Comisión de Explotación del Tajo-Segura haya aprobado un trasvase de 180 hectómetros cúbicos hasta mayo.

López Miras ha criticado que solo se hayan aprobado trasvases para dos meses. "Con los embalses de la cabecera del Tajo en máximos históricos, el Ministerio juega al trilerismo con el agua para la cuenca del Segura", ha publicado a través de su cuenta de X.

"Esto no es gestión hídrica, es tomar el agua como rehén de una estrategia política", ha concluido.