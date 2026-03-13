Scrats tilda de "cicatera" y "miserable" la actitud del Miteco con los regantes del Levante

Archivo - El presidente de Scrats, Lucas Jiménez - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha afirmado este viernes que el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico (Miteco) ha actuado "con una actitud cicatera" para el Levante al aprobar solo dos meses de nivel 1 correspondientes a abril y mayo tras la reunión de la Comisión de Explotación del trasvase.

Jiménez ha precisado que el mes de marzo no debe llevar a confusión puesto que ya fue aprobado en el trimestre autorizado en enero, si bien ha indicado que hubo que suplementar unos hectómetros cúbicos al errar en las previsiones y encontrarse actualmente en nivel 1 y no en el nivel 2 inicialmente previsto.

El representante de los regantes ha señalado que la aprobación de solo dos meses responde a la "esperanza" del Gobierno de que la sentencia del Tribunal Supremo a la demanda del sindicato se resuelva para esa fecha, lo que permitiría "modificar las reglas de explotación y provocar el recorte definitivo" en caso de que el fallo fuera contrario a los intereses de los regantes.

Esta situación se produce, según el presidente del sindicato, en un año en el que "Portugal pide que no se envíe más agua" por el riesgo de inundaciones y mientras los embalses de todo el país "se encuentran llenos de agua".

Por todo ello, Jiménez ha calificado de actitud "miserable" que el Gobierno de la Nación "regatee" con "los cuatro metros cúbicos" que envía a Alicante, la Región de Murcia y Almería.