Comprar una vivienda en Murcia exige 5,8 años de salario íntegro, 16 meses más que hace un año

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MURCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comprar una vivienda de segunda mano en la Región de Murcia en 2025 exigió destinar íntegramente el sueldo bruto de 70 meses, lo que equivale a 5,8 años de salario, 16 meses más de esfuerzo financiero respecto a los datos registrados en 2024.

Así se desprende del estudio 'Relación de salarios y la compra de vivienda en 2025', elaborado conjuntamente por la plataforma de empleo InfoJobs y el Índice Inmobiliario Fotocasa.

A pesar de este incremento en el tiempo de pago, la comunidad se sitúa como la sexta autonomía del país que destina menos tiempo al pago de una vivienda en propiedad.

Este aumento en el esfuerzo económico de los ciudadanos responde a la brecha registrada entre el comportamiento del mercado inmobiliario y el laboral en la Región durante el último año.

Mientras que el salario bruto medio ofertado en la comunidad sufrió una caída del 2,5% en 2025, hasta los 26.485 euros anuales --2.207 euros brutos mensuales en 12 pagas--, el precio de la vivienda de segunda mano en venta cerró diciembre con un incremento anual del 29,6%, hasta un valor medio de 1.924 euros por metro cuadrado para un inmueble tipo de 80 metros cuadrados.