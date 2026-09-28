Las compras en los comercios del centro de Murcia serán premiadas con tota bags con diseños exclusivos de Eloy González

Los compradores se podrán llevar una tote bag con un diseño exclusivo del ilustrador murciano Eloy González. - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34 comercios del centro de Murcia se han adherido a la campaña 'La bolsa que te va a llevar de calle' con la que, a través de compras iguales o superiores a 30 euros en cualquiera de los 34 establecimientos participantes, los compradores se podrán llevar una tote bag con un diseño exclusivo del ilustrador murciano Eloy González.

Esta campaña, impulsada por el Ayuntamiento y la asociación Nuevo Corazón de Murcia, tiene por objetivo fomentar las comprar en negocios locales. Enmarcada en la estrategia 'Murcia todo el año', ha arrancado este lunes y se extenderá todo el mes de octubre, o hasta agotar existencias.

"El comercio de proximidad es una parte esencial de la identidad y de la actividad económica de Murcia", ha destacado el concejal de Comercio, Jesús Pacheco, quien ha explicado que la iniciativa pretende "animar a murcianos y visitantes a comprar en los establecimientos locales, al tiempo que reconocer la labor de los comerciantes que cada día mantienen vivas nuestras calles, generan empleo y crean oportunidades para el desarrollo económico y social de la ciudad", han informado desde el Consistorio.

Se trata de una colección exclusiva de cinco diseños de bolsas ilustradas por Eloy González, que recogen algunos de los elementos más reconocibles de Murcia con una estética contemporánea y desenfadada, representando distintas escenas en espacios emblemáticos como la Plaza del Cardenal Belluga, las calles Correos, Platería y Trapería o la Plaza de las Flores.

En concreto, los comercios adheridos a esta campaña, miembros de la Asociación Nuevo Corazón de Murcia, son Woman Boutique, Dewe, La Botica de los Perfumes, Marisa Cano Joyas, Gluss Shop, Semsu, Vidal Cano, corsetería El Trébol, Chelo's, Martbella Laser Clinic, Los Minerales de Shiva, Gaman Haircare, Benthos, peluquería Élite Tany, joyería Lola Ruiz, herbolario Plaza de las Flores, La Chulla Ibérica, calzados Cetina, Sleeves Maybel SL, calzados Petines, Eben Ezer, Charlotte Desing, Óptica Belo, Momo, Pajaritas con J, Be Urban Running, floristería Fernando, Regalabel, Encarna Sánchez Trajes Regionales, Icónica 38, Elda Shoes, Suca Le Reve, Girasol e Yllany Complementos.

La campaña se articula en torno al lema 'Presume de comercio. Presume de Murcia', enmarcada en la línea de colaboración que mantienen el Consistorio y la Asociación Nuevo Corazón de Murcia para impulsar la actividad comercial del centro urbano.

En este sentido, la vicepresidenta de la asociación de comerciantes, Begoña Caravaca, ha hecho hincapié en que la iniciativa busca reconocer la confianza de los clientes. "Queríamos ofrecer un producto muy vinculado a Murcia para premiar la fidelidad de quienes compran en el pequeño comercio. El comercio da luz a nuestra ciudad y hemos estas bolsas reflejan esa luz de Murcia y su patrimonio", ha destacado.