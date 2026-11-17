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MURCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en la Región de Murcia en septiembre empeora y desciende un 8,1% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 13,44% a nivel nacional), hasta un total de 2.179 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 13,3% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en la Región de Murcia, 2.013 se realizaron sobre viviendas libres y 166 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 639 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.540 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 3.069 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.179 compraventas, 419 fueron herencias, 75 donaciones y 2 permutas.

En total, durante septiembre se transmitieron en Murcia 4.916 fincas urbanas a través de 3.440 compraventas, 638 herencias, 114 donaciones, 6 permutas y 718 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.169 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 361 herencias, 541 compraventas, 70 donaciones, 2 permutas y 195 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas subió un 0% en Navarra y bajó en el resto de comunidades, con País Vasco (-23,06%), Baleares (-22,37%) y Madrid (-21,16%)., a la cabeza del retroceso.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas bajó en septiembre un 13,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 54.548 operaciones, influida tanto por la caída de las transacciones sobre viviendas usadas como sobre viviendas nuevas.

Con el retroceso registrado en el noveno mes del año, la compraventa de viviendas retoma los descensos después del aumento interanual del 3,4% registrado en agosto.

La caída interanual de la compraventa de viviendas en septiembre fue consecuencia del descenso de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 11,6%, hasta las 12.145 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que disminuyeron de manera más pronunciada, un 14%, hasta las 42.403 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en septiembre fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 51.180 operaciones, un 12,8% menos que en septiembre de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas se hundió un 21,6%, hasta un total de 3.368 transacciones.

En tasa intermensual (septiembre sobre agosto), la compraventa de viviendas se disparó un 10,6% tras aumentar tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+9,3%) como las compraventas de viviendas nuevas (+15,4%).

En los nueve primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 3,6%, con caídas del 3% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 3,8% sobre viviendas usadas.

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...