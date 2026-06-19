La compraventa de viviendas en la Región de Murcia vuelve a tasas positivas con un aumento del 0,2% en abril

Archivo - Una mujer camina frente a un escaparate de anuncios de viviendas - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

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MADRID/MURCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en la Región de Murcia en abril ha subido un 0,2% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 1,79% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 2.146 operaciones.

En comparación con el mes anterior, la compraventa de viviendas retrocede en la comunidad, con una caída 5%, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las 2.146 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de abril en la Región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en abril en la comunidad, 1.978 se realizaron sobre viviendas libres y 168 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 639 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.507 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En abril se realizaron un total de 3.095 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.146 compraventas, 426 fueron herencias, 68 donaciones y 1 permutas.

En total, durante abril se transmitieron en Murcia 5.070 fincas urbanas a través de 3.409 compraventas, 680 herencias, 137 donaciones, 4 permutas y 840 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.231 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 343 herencias, 612 compraventas, 63 donaciones, 3 permutas y 210 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en abril la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 22,53% seguida de País Vasco, un 8,77% más, y Cataluña (+7,79%).

En el lado contrario del ranking se sitúan Navarra, Madrid y Castilla y León, con caídas del 29,05%, 10,98% y 9,42%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, la compraventa de viviendas bajó en abril un 1,8% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 53.241 operaciones, su menor cifra desde el pasado mes de agosto, lastrada por las operaciones sobre viviendas de segunda mano, que retrocedieron un 2,4% interanual.

Con el descenso registrado en el cuarto mes del año, la compraventa de viviendas encadena cuatro meses consecutivos de retrocesos después de que en enero, febrero y marzo bajara un 5%, un 0,5% y un 2,2%, respectivamente.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en abril fue consecuencia de la disminución de las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 2,4% interanual, hasta las 41.783 operaciones. Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas crecieron un 0,6%, hasta las 11.458 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en marzo fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 49.946 operaciones, un 1% menos que en abril de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 12,3%, hasta un total de 3.295 transacciones.

En tasa intermensual (abril sobre marzo), la compraventa de viviendas bajó un 13,1% tras retroceder tanto las operaciones sobre viviendas usadas (-13,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (-12,2%).

En los cuatro primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,4%, con caídas del 4% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 1,9% sobre viviendas usadas.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...