La Comunidad amplía en 14 millones las líneas de financiación del Icref - CARM

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha ampliado en 14 millones de euros las principales líneas de financiación del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref), dirigidas a autónomos, empresas y al sector agrario y agroalimentario.

El Consejo de Administración del Icref, presidido por la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha aprobado este lunes dos adendas a los convenios de financiación de las líneas 'Icref Financia 100' e 'Icref+Agro', con el objetivo de aumentar su dotación ante la demanda existente, según ha informado la Comunidad.

En concreto, 'Icref Financia 100' se amplía en 10 millones de euros, hasta alcanzar los 88 millones, mientras que 'Icref+Agro' incrementa su dotación en cuatro millones, hasta los 38 millones.

Desde su puesta en marcha, ambas líneas han aprobado 729 operaciones de financiación por un importe conjunto superior a 109 millones de euros, que han permitido movilizar inversiones por más de 150 millones y mantener más de 9.100 empleos.

La línea 'Icref Financia 100', creada en diciembre de 2021, está dirigida a autónomos y empresas de cualquier sector de actividad para financiar proyectos de inversión y necesidades de capital. Hasta ahora ha aprobado 554 operaciones por más de 78 millones de euros, que han permitido materializar inversiones cercanas a los 103 millones y mantener más de 5.500 empleos.

Por su parte, 'Icref+Agro', también puesta en marcha en 2021, está dirigida a autónomos y empresas de los sectores agrario y agroalimentario. Hasta el momento ha aprobado 175 operaciones por más de 31 millones de euros, que han movilizado inversiones superiores a 47,5 millones y permitido mantener 3.654 empleos.

López Aragón ha señalado que las ampliaciones permiten facilitar el acceso a la financiación de autónomos y empresas y apoyar especialmente a los sectores agrario y agroalimentario, considerados estratégicos para la economía regional.