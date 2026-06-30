La Comunidad anima a marcar la Casilla Empresa Solidaria en el Impuesto de Sociedades para impulsar proyectos sociales

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante el acto de presentación de la campaña Casilla Empresa Solidaria - CARM

MURCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia ha animado al tejido empresarial a marcar la Casilla Empresa Solidaria en la declaración del Impuesto de Sociedades, que podrá presentarse entre el 1 y el 25 de julio, una medida voluntaria y sin coste para las empresas destinada a financiar proyectos sociales, según ha informado la Comunidad Autónoma.

El Ejecutivo regional ha destacado que esta iniciativa permitió recaudar 2,13 millones de euros en el último ejercicio, con la participación de alrededor de 13.500 empresas, lo que supone un incremento del 23,7% respecto al año anterior.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha señalado durante la presentación de la campaña informativa que "ese compromiso social es cada vez mayor, cada vez son más las empresas de la Región que demuestran su solidaridad marcando esa casilla, que permite incrementar el número de proyectos sociales que podemos poner en marcha desde el Gobierno regional, junto con las entidades del Tercer Sector, para llegar al mayor número de personas vulnerables".

La campaña de este año se ha presentado bajo el lema 'Tú tienes la pieza para activar el compromiso social empresarial' y ha contado con la participación, según la Comunidad, de representantes de la Plataforma del Tercer Sector y de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (Croem).

Por su parte, la Plataforma del Tercer Sector de la Región de Murcia ha señalado que en 2025 más de 13.500 empresas murcianas marcaron la Casilla Empresa Solidaria, lo que supone un 23,8% más que en la campaña anterior, elevando la participación al 25,3%, uno de los porcentajes más altos de España.

Según esta entidad, esta aportación permitió superar los 2,1 millones de euros de recaudación, destinados al desarrollo de 290 programas de interés general gestionados por 100 entidades del Tercer Sector, con una financiación global de más de 11,2 millones de euros.

El vicepresidente de Impulso Territorial de la Plataforma del Tercer Sector de la Región de Murcia, Pedro Martínez, ha afirmado que "la Casilla Empresa Solidaria ofrece una oportunidad para avanzar en el compromiso social del tejido empresarial de nuestra región, demostrando que este gesto es la pieza que toda empresa debería considerar imprescindible en su plan de negocio, para apoyar la construcción de una sociedad más justa, digna e inclusiva, haciendo de un trámite fiscal un acto consciente de compromiso social".

Asimismo, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha destacado que "la Casilla Empresa Solidaria es una iniciativa española innovadora en Europa que ya está generando impacto real en miles de personas, y que refleja un cambio de fondo en la implicación del tejido empresarial con la sociedad".

La casilla puede marcarse en el apartado de fines sociales del modelo 200 y del modelo 220 del Impuesto de Sociedades, durante el periodo de presentación, entre el 1 y el 25 de julio, según ha recordado la Plataforma del Tercer Sector.