La Comunidad apela a la "voluntad política" para sacar adelante los Presupuestos de 2026

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MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo autonómico mantiene su "voluntad" para que la Región de Murcia cuente con unos Presupuestos para 2026.

Preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre el calendario de tramitación de las cuentas autonómicas, López Aragón ha señalado que el Ejecutivo "está haciendo sus deberes" y ha apelado a la "voluntad política" para que la Comunidad disponga de unos nuevos presupuestos.

"Es muy importante que la Región de Murcia siga contando con presupuestos para una mejor sanidad, mejor educación y mejor política social", ha afirmado la portavoz.

VALORACIÓN DEL PARO

En cuanto a los datos del paro en junio en la Región de Murcia, publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha destacado que la Región de Murcia cerró junio con 73.240 personas desempleadas, "el nivel más bajo para ese mes desde 2008".

Asimismo, ha indicado que la afiliación media a la Seguridad Social alcanzó los 704.928 cotizantes, "el dato más elevado de la serie histórica".

La consejera ha afirmado que estos datos "reflejan que el mercado regional continúa en su línea de dinamismo, manteniendo el paro por debajo de las 74.000 personas y encadenando aumentos de afiliación mes a mes".

Además, ha señalado que la tasa de paro juvenil en la Región se sitúa "un punto por debajo de la media nacional" y ha asegurado que durante el último año ha descendido 5,3 puntos, frente a una reducción media de 1,42 puntos en el conjunto de España.