La Comunidad aprueba un decreto de vivienda con un IVA del 4% para favorecer el acceso de jóvenes y familias

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, durante la presentación del Decreto-ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia aprobado por el Consejo de Gobierno

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, durante la presentación del Decreto-ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia aprobado por el Consejo de Gobierno - CARM

MURCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este viernes ha aprobado el Decreto Ley de Vivienda Asequible, una norma con la que el Ejecutivo regional pretende "aumentar la oferta de vivienda asequible, agilizar su construcción y crear las condiciones necesarias para que puedan ponerse en marcha nuevas promociones en toda la Región".

Así lo ha afirmado la portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro.

La nueva norma incorpora incentivos fiscales para facilitar el acceso a la compra, entre ellos la aplicación del tipo superreducido del 4% del IVA para jóvenes y familias que adquieran este tipo de inmuebles.

La portavoz ha destacado que "el diálogo ha dado sus frutos" y ha permitido sacar adelante una norma que, según ha dicho, "pone soluciones en la Región de Murcia al problema más importante de los ciudadanos", con "los jóvenes y las familias" como principales beneficiarios.

En clave estatal, ha asegurado que "la política de vivienda es el mayor fracaso de Sánchez" y ha acusado al Gobierno central de haber demostrado "su gran incapacidad para resolver el problema de la vivienda".

López Aragón ha recordado que el texto da cumplimiento al compromiso anunciado por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante el último Debate sobre el Estado de la Región y ha indicado que el decreto ley será remitido ahora a la Asamblea Regional para su convalidación en el plazo máximo de un mes.

Por su parte, García Montoro ha definido el decreto como "una de las reformas más innovadoras y ambiciosas impulsadas por el Gobierno del presidente Fernando López Miras", y ha explicado que la norma se articula sobre tres pilares: simplificación administrativa, incentivos a la construcción y adquisición de vivienda protegida y mejora de la calidad residencial.

IVA DEL 4% Y AMPLIACIÓN DE BENEFICIARIOS

Entre las principales novedades figura la ampliación de los beneficiarios que podrán acceder al tipo superreducido del 4% en el IVA para la compra de vivienda protegida.

Hasta ahora, este beneficio fiscal estaba limitado a rentas de hasta 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), mientras que el decreto eleva ese umbral hasta 5,5 veces el IPREM.

Según García Montoro, esta medida permitirá que "un mayor número de ciudadanos pueda acceder a estas ventajas fiscales, reduciendo el esfuerzo económico necesario para comprar una vivienda".

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

En materia administrativa, el decreto declara urgentes todos los procedimientos relacionados con la vivienda asequible y protegida, otorgándoles prioridad legal respecto al resto de expedientes.

Al hilo, el consejero ha explicado que esta medida permitirá reducir "más de un 50%" los plazos de tramitación necesarios para desarrollar promociones residenciales e incorpora nuevas fórmulas administrativas, como el proyecto unificado residencial.

INCENTIVOS A LA CONSTRUCCIÓN

La norma también incorpora un sistema de primas de edificabilidad para favorecer la construcción de vivienda protegida y la regeneración de espacios urbanos. Entre ellas destaca un incremento de edificabilidad de hasta el 40% en suelos urbanos con antiguos usos industriales, porcentaje que podrá alcanzar el 50% cuando la totalidad del desarrollo se destine a vivienda protegida.

Además, contempla otros incrementos de edificabilidad para determinados solares afectados por restos arqueológicos o paleontológicos y mecanismos para reactivar promociones paralizadas siempre que, al menos, la mitad de las viviendas sean protegidas.

El tercer eje del decreto, según ha agregado García Montoro, busca "mejorar la calidad residencial" mediante cambios en los criterios urbanísticos. Así, "las terrazas cubiertas dejarán de computar edificabilidad hasta un máximo del 30% de la superficie de la vivienda", con el objetivo de "hacer las viviendas más habitables" y permitir "ganar espacio exterior sin perder superficie útil en el interior".

DESARROLLO REGLAMENTARIO

Preguntado por el acuerdo alcanzado con Vox, García Montoro ha explicado que el principio de "prioridad nacional" se articulará mediante el criterio de arraigo, vinculado al tiempo de empadronamiento, aspecto que será concretado posteriormente mediante desarrollo reglamentario y "siempre al amparo del ordenamiento jurídico vigente".

También se ha referido, a preguntas de los periodistas, a las declaraciones de la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, quien apuntó este jueves en respuesta a López Miras que el organismo no tiene constancia de ninguna solicitud de financiación presentada por la Región de Murcia, ni para vivienda ni para otros proyectos.

A este respecto, García Montoro ha acusado al PSOE de "manipular la información" y ha defendido que el jefe del Ejecutivo autonómico pidió en Bruselas "más flexibilidad" para que los fondos del BEI lleguen a todos los territorios. Según ha dicho, la Región de Murcia no puede acceder actualmente a esos recursos porque "computan como endeudamiento", aunque ha asegurado que el Gobierno regional optará a ellos "cuando haya más flexibilidad".

Respecto al precio del módulo de la vivienda protegida, fijado actualmente en 1.655 euros, el consejero ha señalado que el Gobierno regional "continúa trabajando" en la futura orden que "lo actualizará" y ha precisado que "todavía no existe una cifra definitiva". En este sentido, ha afirmado que el precio actual está "completamente fuera de la realidad" y ha defendido que el nuevo módulo deberá responder al "coste real de construcción de una vivienda" y a las condiciones del mercado.