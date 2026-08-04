La Comunidad cifra en casi 18 millones el ahorro generado por la simplificación administrativa desde 2025

La Consejera De Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos Y Transformación Digital, Marisa López Aragón, Junto Con La Directora General De Calidad, Simplificación Administrativa E Inspección De Servicios, Patricia Martínez - CARM

MURCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional generó durante 2025 y los primeros seis meses de 2026 un ahorro cercano a los 18 millones de euros para ciudadanos y empresas como consecuencia de las medidas de simplificación administrativa impulsadas para eliminar documentos, reducir desplazamientos y agilizar la tramitación de los expedientes, según ha informado la Comunidad.

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha presentado este martes los resultados obtenidos de ampliar la simplificación administrativa en la relación de los ciudadanos con la Administración; una medida con la que, desde el Gobierno regional, "se avanza hacia una Administración más cercana, ágil y útil".

"Simplificar no consiste únicamente en digitalizar trámites, sino en pedir menos documentos, reducir tiempos de espera y facilitar la relación de ciudadanos y empresas con la Administración", ha señalado la consejera.

Una de las principales medidas permite que la Comunidad obtenga directamente los documentos que ya se encuentran en poder de alguna Administración pública, evitando que los ciudadanos tengan que volver a solicitarlos y presentarlos.

Durante 2025, se obtuvieron por esta vía más de 1,3 millones de documentos, un 32% más que el año anterior, lo que supuso un ahorro cercano a los 6,7 millones de euros. En los seis primeros meses de 2026, ya se han obtenido 743.000 documentos, con un ahorro superior a los 3,7 millones.

También continúa creciendo el uso de las carpetas ciudadana y empresarial, desde las que se pueden consultar expedientes, acceder a notificaciones y descargar certificados sin desplazarse a una oficina. En todo 2025, se registraron cerca de 978.500 accesos, mientras que durante los seis primeros meses de 2026 ya se han superado los 1,2 millones. De mantenerse este ritmo, el incremento anual se situará en torno al 147%.

A través de estas herramientas, en 2025 se descargaron directamente cerca de 60.000 certificados de familia numerosa, discapacidad o cumplimiento de obligaciones tributarias, con un ahorro estimado de 4,8 millones de euros. En el primer semestre de 2026, ya se han obtenido más de 34.000 certificados, con un ahorro superior a los 2,7 millones.

En 2025 se presentaron cerca de 979.000, un 14% más que el año anterior, y hasta el pasado 30 de junio ya se habían registrado más de 573.000. Este incremento ha permitido reducir un 4% las solicitudes en papel, evitar desplazamientos y disminuir tareas administrativas repetitivas.

Los funcionarios habilitados realizaron 4.591 asistencias presenciales en 2025 y otras 3.801 durante el primer semestre de este año en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), mientras que la Oficina Virtual de Atención al Ciudadano permite realizar diferentes gestiones mediante videollamada. "Queremos más tecnología, pero también más acompañamiento para que nadie quede atrás", ha afirmado López Aragón.

Paralelamente, la Inspección General de Servicios ha revisado más de 700 procedimientos administrativos en los últimos años para eliminar requisitos innecesarios, sustituir documentos originales por copias, emplear declaraciones responsables y ampliar los servicios de respuesta inmediata. Este trabajo ha permitido eliminar cerca de 300 documentos y sustituir por copias otros 271 originales.

Los servicios de respuesta inmediata, aplicados a trámites como el título de familia numerosa, las licencias de caza, la demanda de empleo o la obtención de Cl@ve, superaron las 50.500 solicitudes en 2025.