La Comunidad concluye un estudio sobre la ZEPA Almenara, Moreras y Cabo Cope que identifica 83 especies de aves

Ejemplar de camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus) en la Región de Murcia. - CARM

MURCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor ha finalizado un amplio estudio de avifauna en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Almenara, Moreras y Cabo Cope, en el litoral suroeste de la Región, con apoyo financiero de fondos europeos FEDER.

El trabajo ha permitido detectar 83 especies y registrar 5.789 individuos, a partir de 2.750 registros obtenidos mediante censos sistemáticos en el conjunto del espacio.

"Este proyecto nos da una fotografía rigurosa y, sobre todo, una base de trabajo para tomar decisiones con evidencia: proteger hábitats clave, anticiparnos a las amenazas y consolidar un seguimiento a largo plazo", subrayó la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira. "Hablar de biodiversidad en un enclave como este es hablar también de planificación y de futuro", añadió.

El estudio fue realizado por técnicos de una consultora ambiental, con asesoramiento científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH), por encargo de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática.

La ZEPA constituye una unidad de alto valor ecológico y paisajístico, dominada por estepas y matorral semidesértico, y fue designada por criterios de conservación vinculados, entre otras, al águila azor-perdicera, el búho real y el camachuelo trompetero.

Los trabajos de campo se desarrollaron durante la primavera de 2025, combinando 100 transectos diurnos de un kilómetro y 70 puntos de escucha nocturna, lo que ha permitido cubrir distintas fases del periodo reproductor.

En promedio, cada recorrido de un kilómetro registró unas 13 especies, alcanzando hasta 28 en los transectos más favorables, un indicador de la heterogeneidad de hábitats del enclave. El informe también pone el foco en especies de alto interés conservacionista.

Del total de especies detectadas, ocho figuran en el Catálogo de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre de la Región de Murcia (tres vulnerables y de interés especial) y 62 aparecen en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Además, se confirmaron 13 de las 23 especies clave identificadas en la revisión bibliográfica previa, con 284 citas georreferenciadas y 514 individuos registrados.

Una parte relevante del proyecto se centra en dos especies prioritarias, el camachuelo trompetero y el alzacola rojizo, cuyas poblaciones en la ZEPA constituyen el principal núcleo reproductor regional.

La información recogida permitirá afinar la identificación de zonas núcleo y orientar medidas concretas, desde la restauración de matorral autóctono hasta el mantenimiento de un mosaico de hábitats. Ferreira destacó que la siguiente fase será "convertir estos resultados en una rutina de seguimiento estable, con indicadores y una base de datos geoespacial que permita evaluar tendencias y la eficacia de las medidas de gestión".

La secretaria autonómica remarcó, además, la importancia de reforzar la colaboración entre administración, comunidad científica y actores locales para consolidar una gobernanza compartida del espacio protegido.