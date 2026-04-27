La Comunidad construye una nueva nave de conservación para reforzar el mantenimiento de las autovías del Guadalentín

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto al director general de Carreteras, Francisco Carrillo, en la visita a las obras de la nave de conservación de carreteras de la comarca del Guadalentín - CARM

Las obras cuentan con una inversión superior a 871.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma está construyendo una nueva nave de conservación para reforzar el mantenimiento y la seguridad vial de las autovías de la comarca del Guadalentín, según ha informado el Gobierno regional.

La nueva instalación se ubica en el enlace entre la autovía RM-2 y la RM-23, en el término municipal de Alhama de Murcia, y dará servicio a las vías regionales RM-2, RM-3, RM-16, RM-17, RM-23, RM-602, RM-608 y RM-609.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha visitado este lunes las obras que cuentan con una inversión de 871.201 euros y un plazo de ejecución de 12 meses y ha subrayado que "el objetivo es garantizar una red de carreteras más segura, mejor conservada y con una gestión más eficiente, al servicio de los ciudadanos y del desarrollo económico de la Región".

García Montoro ha destacado que "esta nave permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias y optimizar las labores de mantenimiento, además de reforzar los trabajos de conservación en uno de los ejes viarios con mayor intensidad de tráfico de la Región, garantizando unas condiciones óptimas de seguridad para los usuarios".

"Seguimos avanzando en la modernización de los centros de conservación, dotándolos de mejores medios materiales y humanos para ofrecer un servicio más eficaz y eficiente en toda la red regional de carreteras", ha insistido el responsable regional.

La nave está ubicada sobre una parcela de 6.000 metros cuadrados y contará con una superficie construida de 1.572 metros cuadrados. El edificio tendrá dos plantas y una altura de 10 metros, con una configuración funcional que destina la planta baja a almacén, vestuarios y aseos, mientras que la planta superior albergará las dependencias administrativas.

Este centro contará con un equipo especializado integrado por un jefe de conservación, un encargado general, personal técnico y administrativo, así como un equipo operativo compuesto por diez operarios destinados a labores de vigilancia y mantenimiento.

Además, dispondrá de un completo parque de maquinaria y medios materiales, entre los que se incluyen vehículos todoterreno, furgones de distintas capacidades, camiones equipados, maquinaria auxiliar y equipos de señalización avanzada, lo que permitirá atender con rapidez cualquier incidencia en la red.

Esta actuación se enmarca en el contrato de conservación de carreteras del sector que incluye las autovías de la comarca del Guadalentín que cuenta con una inversión total de 14,5 millones de euros repartidos en cuatro años.

La Comunidad dispone de una nave de conservación por cada uno de los sectores en los que se organiza el mantenimiento de carreteras regionales: Altiplano y Vega Media, Lorca, Cartagena, Guadalentín y Noroeste, lo que garantiza una cobertura integral y equilibrada en todo el territorio.