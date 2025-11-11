La Comunidad convoca ayudas por valor de casi 15 millones para mejorar la cualificación de cerca de 3.600 desempleados

MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 3.600 personas desempleadas de la Región de Murcia podrán mejorar su cualificación en 2026 gracias a los 242 cursos gratuitos que ofertará la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), con un presupuesto de 14,5 millones de euros, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El objetivo de estas subvenciones, destinadas a entidades de formación acreditadas, es mejorar la inserción laboral de sus participantes, por lo que el SEF introduce en esta oferta formativa 24 nuevas especialidades vinculadas a sectores en los que se ha detectado una mayor demanda de trabajadores.

De esta manera, en 2026 se programarán por primera vez desde el SEF contenidos relacionados con la reprografía y manipulado de productos gráficos, control de plagas y gestión ambiental, así como tapizado bordado y estampación o transformación de polímeros, entre otros.

En este sentido, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha subrayado que "volvemos a hablar de una oferta formativa adaptada a las necesidades del mercado laboral de la Región, pero también de una apuesta decidida del SEF por la formación dual, ya que todos los certificados que se ofertarán combinarán aprendizaje en las entidades de formación con la práctica profesional en empresas".

Asimismo, las personas en desempleo también podrán acceder a certificados profesionales relacionados con la gestión económica y administrativa de empresas y la producción y mantenimiento agrícola y medioambiental.

Además, esta oferta contempla formación en técnicas constructivas y control de obra, cualificación en montaje o mantenimiento y desarrollo de proyectos eléctricos.

Las entidades de formación interesadas en impartir estas acciones formativas del SEF tienen de plazo desde mañana hasta el 12 de noviembre para solicitar estas subvenciones, publicadas este martes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).