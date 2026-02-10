Comunidad dará a conocer qué centros ofertarán el próximo curso 1º de la ESO antes del inicio del proceso de solicitud

MURCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional dará a conocer qué centros educativos ofertarán el próximo curso 1º de la ESO "antes del inicio del proceso de solicitud de centro", que dará comienzo el 27 de febrero.

Así lo ha adelantado este martes en rueda de prensa el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, que ha recordado que fueron 60 los colegios que solicitaron esta iniciativa.

Actualmente, ha comentado, "se están ultimando las visitas técnicas a aquellos centros que lo han solicitado" con el objetivo de "asegurar el cumplimiento de los requisitos de espacio, que son imprescindibles para autorizar estas nuevas enseñanzas".

"Lo imprescindible en este caso es asegurar que estos centros cumplen con los requisitos que establece la normativa estatal para autorizar dichas enseñanzas y es el proceso técnico que está llevando a cabo la Consejería de Educación en estas semanas", ha finalizado.