La Comunidad, sobre los datos del IPI: "Consolidan y refuerzan el esfuerzo conjunto a través del Plan Industrial"

MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, ha afirmado este jueves que los últimos datos del Índice de Producción Industrial (IPI) "consolidan y refuerzan el esfuerzo conjunto que afrontan administración, empresas y sector a través del Plan Industrial".

Miralles ha valorado así los resultados publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan a la industria regional como líder del crecimiento de la producción interanual por segundo mes consecutivo, duplicando la media nacional.

El director general ha destacado el "comportamiento extraordinario" que registra el indicador en lo que va de año y ha remarcado que, en los cuatro primeros meses, la Región de Murcia suma un crecimiento acumulado del 5,3%, según ha informado la Comunidad.

A su juicio, este dato supone avanzar "hasta diez veces más que la media nacional", que está "paralizada prácticamente en el 0,5%".

Las declaraciones del responsable autonómico se producen tras certificarse que la producción industrial de la Región registró un aumento del 9,3% en abril, superior al resto de comunidades autónomas, por delante de Castilla-La Mancha (8,1%) y Andalucía (8%).

Miralles ha recordado que este nuevo dato positivo da continuidad al ya registrado el pasado marzo, cuando la comunidad también encabezó el alza del IPI con un 11,7% interanual.

El Índice de Producción Industrial mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción. El INE lo elabora a través de una encuesta nacional a más 11.500 establecimientos industriales y comprobando más de 1.100 productos.