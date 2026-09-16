La Comunidad demanda la fijación de unas "reglas del juego justas" para el sector primario

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendia, Joaquín Buendía, en el Consejo Consultivo de Asuntos Pesqueros celebrado en el Ministerio de Agricultura - CARM

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha reclamado este miércoles la fijación de unas "reglas del juego justas" para el sector primario, en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura y el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios.

Buendía ha defendido que la futura Política Agraria Común (PAC) debe garantizar la viabilidad de las explotaciones a través de un Marco Financiero Plurianual con estabilidad y recursos suficientes, según ha informado la Comunidad.

En este sentido, ha rechazado el modelo de fondo único y ha advertido de que la exigencia de cofinanciaciones nacionales o regionales "podría generar desigualdades territoriales en el acceso a las ayudas".

"No podemos admitir una PAC que no apoye a nuestros agricultores; las políticas comunitarias deben amoldarse a la realidad del campo", ha remarcado Buendía, quien ha insistido en la necesidad de mantener la gestión de los fondos en las comunidades por su cercanía al terreno.

En este contexto, ha solicitado un régimen de ayudas directas adaptado a las condiciones de aridez extrema de la Región, con especial atención a los cultivos leñosos de secano para no "castigar doblemente" a los productores locales.

Además, ha urgido al Ministerio a autorizar de forma excepcional productos de sanidad vegetal solicitados por el sector de la Región de Murcia que sí están permitidos en otros países de la Unión Europea (UE).

PROTECCIÓN A LA FLOTA DE ARRASTRE Y LA GAMBA ROJA

Durante la celebración del Consejo Consultivo de Política Pesquera, Buendía ha exigido la articulación de una normativa propia para el Mediterráneo que responda a las características de una flota compuesta por embarcaciones pequeñas que regresan a la costa en el mismo día.

"La sostenibilidad ambiental no puede ser la ruina de los pescadores", ha advertido el consejero, quien ha fijado como objetivo un mínimo de 180 días de faena para la flota de arrastre y ha instado al Ejecutivo central a adecuar las decisiones reguladoras a los datos científicos que avalan la recuperación de los caladeros.

Asimismo, Buendía ha demandado la simplificación de los trámites de notificación, el traslado de los controles preferentemente a tierra para no sobrecargar a las tripulaciones en alta mar, y la eliminación de las restricciones sobre especies clave como la gamba roja.

El consejero ha concluido con una defensa del papel de las cofradías de pesca como "auténticas garantes de la actividad tradicional y de la comercialización local".