La Comunidad denuncia que la CHS plantea un "recorte" del 40% del agua para regadío en los próximos años

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, reunido con la Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo‑Segura (Scrats) - CARM

MURCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno autonómico ha denunciado este viernes que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) plantea un "recorte" cercano al 40% en el agua de la que disponen los regadíos de la Región de Murcia en los próximos años, según ha informado la Comunidad.

El Ejecutivo autonómico ha formalizado esta advertencia en las alegaciones presentadas al Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) del cuarto ciclo de planificación (2028-2033), donde calcula que la dotación media transferida a través del trasvase Tajo-Segura caerá de 295 a 190 hectómetros cúbicos anuales.

El consejero del ramo, Joaquín Buendía, ha trasladado estos datos durante la reunión mantenida este viernes con la Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) liderada por su presidente, Lucas Jiménez.

Buendía ha lamentado que el Gobierno de España "quiera consolidar como permanente e irreversible el mayor recorte de la historia del Trasvase", y ha exigido que el nuevo ciclo normativo solucione los problemas de escasez del sureste "en lugar de trasladar el coste de la merma a los agricultores y a los hogares del Levante".

Según ha aseverado, la aplicación estricta de las prioridades de abastecimiento legal podría dejar al regadío en un escenario más crítico, con un volumen inferior a los 119 hectómetros cúbicos.

REFORMA DE LAS REGLAS DE EXPLOTACIÓN Y PESO ECONÓMICO

Respecto a la modificación de las reglas de explotación del acueducto que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Buendía ha defendido que cualquier cambio "debe pasar por el debate y la votación en el Congreso de los Diputados y no resolverse en un despacho".

"El trasvase Tajo-Segura no se toca. Es un activo nacional imprescindible para el desarrollo, el crecimiento y la vida diaria de nuestra tierra", ha aseverado, para calificar la propuesta del Ministerio como un "ataque directo a la soberanía alimentaria de todo el país".

El titular de Agua ha recordado que el regadío del sureste sostiene cerca de 200.000 empleos directos e indirectos y genera en torno a 4.000 millones de euros anuales en exportaciones con la huella hídrica más eficiente de España.

"Murcia produce más valor por cada metro cúbico de agua que ninguna otra comunidad; castigar a quien mejor la aprovecha tiene una lógica política, no hídrica", ha sentenciado.

Asimismo, Buendía ha insistido en que el problema del agua en España "no es de escasez, sino de reparto", detallando que el país dispone de más de 100.000 hectómetros cúbicos de recursos convencionales de los que solo se aprovecha un tercio.

Por ello, ha tachado de "decisión puramente política" que el debate nacional se centre en penalizar los 300 hectómetros cúbicos asignados a los regantes murcianos en lugar de gestionar los excedentes que se pierden anualmente en otras cuencas.