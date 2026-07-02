La Comunidad destaca el "dinamismo" del empleo regional tras alcanzar récord histórico de afiliados

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha valorado este jueves positivamente los datos de empleo correspondientes al mes de junio y ha afirmado que, "a pesar de que se puedan registrar ligeras fluctuaciones propias del mercado laboral regional, este continúa su línea de dinamismo".

Marín ha fundamentado este análisis en el hecho de que la comunidad autónoma mantiene el desempleo global por debajo de la barrera de las 74.000 personas y encadena "aumentos de afiliación mes tras mes", según ha informado el Gobierno regional.

En términos interanuales, la Región de Murcia cerró el pasado mes con un total de 73.240 personas desempleadas, una cifra que representa 1.591 parados menos en comparación con junio de 2025 y equivale a una reducción del 2,13 por ciento.

Por sectores de actividad, esta caída del desempleo anual se dio en todas las áreas, liderada por el sector servicios con 889 desempleados menos, seguido de la construcción con 445, la agricultura con 261 y la industria con 221 personas menos en las listas públicas.

Por contra, el colectivo sin empleo anterior anotó un incremento de 225 parados respecto al año previo.

Respecto a la afiliación media a la Seguridad Social, la Región de Murcia registró un aumento interanual de 19.679 trabajadores, un repunte del 2,87 por ciento que ha permitido alcanzar un récord histórico al rebasar por primera vez los 704.928 cotizantes.

Este incremento representa el quinto avance consecutivo y posiciona a la comunidad murciana como la cuarta autonomía con mayor crecimiento relativo de la afiliación anual en el país, por delante del promedio nacional establecido en el 2,77 por ciento.

Asimismo, el régimen de autónomos sumó 854 nuevos activos en la comparativa anual, un avance del 0,81 por ciento, si bien anotó una caída mensual del 0,93 por ciento con respecto a mayo.

Por último, el departamento que dirige Luis Alberto Marín ha detallado que el comportamiento mensual de junio arrojó un repunte de 739 desempleados en relación con el mes de mayo, lo que supone una subida del 1,02 por ciento.

El Ejecutivo autonómico ha minimizado este incremento mensual al contextualizar que, pese a dicha fluctuación, el volumen global de parados en la región se sitúa como la cifra más baja contabilizada en un mes de junio desde el año 2008.

Por perfiles demográficos, el paro interanual se redujo con mayor intensidad entre las mujeres, con 1.168 desempleadas menos, y entre los mayores de 45 años, colectivo que restó 1.388 personas en las oficinas de empleo.