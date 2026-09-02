La Comunidad destaca que la Región de Murcia cerró agosto con casi 20.000 trabajadores más que hace un año

La directora del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), Pilar Valero - CARM

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), Pilar Valero, ha considerado "positivo" el análisis del mercado laboral en la Región de Murcia durante el mes de agosto, al remarcar la "capacidad para generar empleo" de la comunidad pese al repunte del paro registrado al término de la campaña estival.

Según los datos conocidos este miércoles, la cifra de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado un 2,96% en los últimos doce meses hasta alcanzar las 693.115 personas, con 19.916 trabajadores más que hace un año, lo que supone el valor más alto registrado para un mes de agosto en toda la serie histórica. En términos intermensuales, la afiliación ha descendido en 13.383 personas (-1,89%).

Por su parte, la finalización de la campaña estival ha provocado un incremento del desempleo del 2,71% respecto a julio (+2.005 personas) y del 2,41% en comparación con agosto de 2025 (+1.790 personas), situando el total de desempleados en 75.993.

Valero ha recordado que organismos e instituciones como el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el Ministerio de Economía "han advertido ya de que los indicadores clásicos deben interpretarse ahora con mayor cautela porque el mercado laboral está en pleno proceso de transformación".

Por sectores, la Comunidad ha destacado la evolución interanual del paro en la construcción (-4,23%) y la industria (-1,72%), mientras que se han registrado incrementos en la agricultura (+9,36%), los servicios (+0,46%) y el colectivo de personas sin empleo anterior (+1.585 parados).

Por edades, el desempleo ha bajado en 492 personas entre los mayores de 45 años, mientras que ha subido en los tramos de 30 a 44 años y entre los menores de 30.