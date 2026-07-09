La Comunidad destina 10 millones a impulsar la innovación de los Centros Tecnológicos

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, destinar 10 millones de euros para impulsar la actividad investigadora de la red de Centros Tecnológicos de la Región de Murcia durante los dos próximos años.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la convocatoria, promovida por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), permitirá financiar proyectos de I+D desarrollados por los Centros Tecnológicos, así como actuaciones no económicas de apoyo a la investigación y el desarrollo.

En concreto, las ayudas respaldarán la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo propios, tanto de forma individual como en cooperación entre distintos centros, con el objetivo de ampliar su conocimiento científico y tecnológico y reforzar la competitividad empresarial, especialmente en los sectores estratégicos vinculados a cada uno de ellos.

La convocatoria también contempla la financiación de actividades de investigación industrial y desarrollo experimental, además de actuaciones dirigidas a la capacitación del personal técnico e investigador que participe en los proyectos de I+D.

Asimismo, incluye un programa de actuaciones no económicas destinado a favorecer la identificación de las necesidades de investigación e innovación de los sectores productivos de la Región, el diseño de nuevas líneas de investigación adaptadas a esas demandas y el impulso de actividades de transferencia de conocimiento al tejido empresarial.

La Región de Murcia cuenta actualmente con nueve Centros Tecnológicos especializados en los principales sectores productivos de la economía regional.

Las ayudas se convocarán en los próximos días mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, tras cuya publicación se abrirá el plazo para la presentación de proyectos.

El Gobierno regional ha destacado que, desde 2020, ha destinado más de 33,5 millones de euros al impulso de la actividad innovadora de los Centros Tecnológicos.