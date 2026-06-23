La Comunidad destina 400.000 euros a las empresas de inserción para contratar personas en situación de vulnerabilidad

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, visitó hoy Nostrum Integra, una de las empresas de inserción de la Región - CARM

MURCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empresa, Luis Alberto Marín, ha anunciado la publicación de una convocatoria de ayudas a empresas de inserción para realizar contrataciones.

El Gobierno regional destinará un total de 400.000 euros a estas empresas para que puedan contratar tanto a personas en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad como a técnicos de producción y de acompañamiento, que son aquellas personas que les guían en el proceso de aprender un oficio e integrarse en el mercado laboral.

Esta convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de junio y que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo+, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Solo durante el año pasado, y a través de estas ayudas de la Comunidad, estas empresas crearon un total de 71 empleos, 59 para personas en riesgo de exclusión y 12 técnicos de acompañamiento. En los últimos cinco años, la cifra de empleos creados por las empresas de inserción de la Región supera los 400.

Durante la visita, el titular de Empresa ha subrayado que se trata de empresas "que realizan una gran aportación a la economía regional, ya que por cada euros invertido en ellas se genera un retorno de 2,83 euros a la sociedad".

"Su gran aportación, sin embargo, no se puede cuantificar. Su gran valor añadido es que ofrecen una segunda oportunidad a personas que de otra forma encontrarían más dificultades, personas desempleadas, perceptores de rentas mínimas, jóvenes procedentes de instituciones de protección de menores, personas con problemas de drogodependencia en rehabilitación o internos en centros penitenciarios", ha señalado el consejero.

DOS PROGRAMAS

La convocatoria se divide en dos programas. Por un lado, las ayudas para que las empresas de inserción contraten a personas en situación de vulnerabilidad y que supone el 80 por ciento del salario mínimo interprofesional de sus trabajadores, si se trata de hombres, y hasta el 90 por ciento del salario mínimo interprofesional, si se contrata a mujeres.

En el segundo programa, las ayudas son para la contratación de personal de acompañamiento a las personas vulnerables, que a través de un itinerario de inserción personalizado realizan un seguimiento de éstas ayudándolas a integrarse en el mercado laboral o enseñándoles una profesión u oficio.

Para facilitar el acceso a un puesto de trabajo a las personas en riesgo de exclusión, las empresas confeccionan un itinerario personalizado de inserción al mercado laboral para cada usuario durante un máximo de tres años.

A través de la subvención, además, se fomenta que los técnicos de producción, que son aquellos que enseñan a los trabajadores un oficio, y los técnicos de acompañamiento, que son quienes dirigen los itinerarios laborales individuales durante la contratación, puedan asistir de manera conjunta al trabajador.