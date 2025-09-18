La Comunidad destina más de 11,5 millones para medicamentos clave en pediatría y enfermedades crónicas

Archivo - Un portasueros en un hospital - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Salud, ha autorizado este jueves destinar 11.569.546 euros al suministro de medicamentos con tres principios activos diferenciados, que asegurarán el tratamiento de distintas enfermedades complejas en el Servicio Murciano de Salud (SMS).

Esta inversión se divide en dos contratos, con ellos, el Gobierno regional garantiza la continuidad de tratamientos que son imprescindibles para miles de pacientes.

Por un lado, se ha dado luz verde a un gasto de 6.086.080 euros para la adquisición del medicamento exclusivo nirsevimab, indicado para la prevención del virus respiratorio sincitial, que es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en lactantes y niños menores de dos años, y puede provocar complicaciones graves que requieren hospitalización.

Tras dos campañas de utilización de nirsevimab en todos los recién nacidos en la Región de Murcia, así como en lactantes con condiciones de riesgo, se ha comprobado una reducción de hasta el 80 por ciento en la asistencia hospitalaria tanto en servicios de urgencias como en hospitalización en pediatría, y una menor carga asistencial por infección debida al virus en las consultas de pediatría de Atención Primaria.

En la Región de Murcia, se han administrado ya más de 25.000 dosis en recién nacidos de este fármaco desde septiembre de 2023. Con el nivel de protección anual y los buenos datos, se pretende continuar con la administración de este anticuerpo durante las próximas dos campañas, ya que no se espera la comercialización de otro fármaco para la misma indicación hasta 2027.

Por otro lado, la inversión incluye 5.483.466 euros para el suministro de los medicamentos con principios activos ustekinumab y adalimumab 80 mg, de elevado consumo en el SMS.

Ambos fármacos son empleados en el tratamiento de patologías inmunomediadas, es decir, aquellas en las que el sistema inmunitario reacciona de manera anómala y provoca inflamación crónica en diferentes órganos y tejidos.

Entre las enfermedades que permiten tratar estos medicamentos, y que suelen ser crónicas, están la psoriasis en placas, la artritis psoriásica, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la uveítis o la artritis reumatoide.