La Comunidad duplica la inversión para mejorar la red regional de centros de atención a víctimas de violencia de género

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante su visita al CAVI de Fuente Álamo - CARM

FUENTE ÁLAMO (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha duplicado la inversión destinada a financiar las actuaciones de mejora de la red regional de centros de atención a víctimas de violencia de género tras una inversión superior a los 455.000 euros, que se han distribuido entre los ayuntamientos que disponen de un Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género (CAVI) o un Punto de Atención Especializada (PAE).

Esta financiación va dirigida a actuaciones de reforma y rehabilitación, así como a la adquisición de equipamiento, según ha informado la Comunidad.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, ha visitado el CAVI de este municipio, que ha recibido en el último año una cantidad cercana a los 18.000 euros para mejorar sus instalaciones.

"Actuaciones con las que no sólo mejoramos las instalaciones, también la comodidad de las estancias donde las víctimas son atendidas y donde el equipo profesional está desarrollando una labor esencial para su recuperación. Adaptamos estos espacios, que son lugares seguros, para garantizar una atención más cercana y personalizada", ha destacado la consejera.

El CAVI de esta localidad ha sido reformado con diferentes actuaciones, como la instalación de más equipos informáticos, así como la renovación de mobiliario y de equipamientos de climatización.

Las entidades locales beneficiarias de esta subvención, procedente de Fondos del Pacto de Estado, son: Abarán, Águilas, Alcantarilla, Los Alcázares, Alhama, Archena, Beniel, Bullas, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Ceutí, Cieza, Fuente Álamo, Fortuna, Jumilla, Las Torres de Cotillas, Lorca, Mazarrón, Molina de Segura, Mula, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco, Totana y Yecla.

MÁS DE 5.700 MUJERES VÍCTIMAS ESTE AÑO

La Comunidad cuenta con 23 Centros de Atención a Víctimas de Violencia de Género (CAVI) y 7 Puntos de Atención Especializada (PAE) distribuidos por toda la Región de Murcia. En estos se ofrece una atención integral a las víctimas de violencia contra la mujer, a través de asesoramiento jurídico y apoyo psicológico y social.

Así, un total de 5.718 mujeres víctimas de violencia de género han sido atendidas en la Red de Centros de Atención Especializada de la Comunidad desde que comenzó el año, un tres por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

La cifra de mujeres que ha acudido por primera vez a estos centros también se mantiene estable, y es de 1.833. El número de intervenciones realizadas ha pasado de 28.069 a las 27.178 registradas desde el pasado mes de enero, y el servicio de atención psicológica se mantiene como el más demandado por las usuarias.

El CAVI de Fuente Álamo ha atendido a 100 mujeres este año, 13 menos que en el mismo periodo de 2025. Ruiz ha felicitado al equipo profesional de este centro "por la labor tan importante que están desarrollando en el municipio para acompañar y ayudar a estas mujeres durante su proceso de recuperación".