La Comunidad ejecutó cerca del 90% de su presupuesto de gastos en 2023, con 8.600 millones

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha comparecido en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de la Asamblea Regional para presentar la Cuenta General de la CARM de 2023 - CARM

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma cerró el ejercicio presupuestario de 2023 con una ejecución de alrededor del 90% de los créditos definitivos de gastos, que ascendieron a unos 8.600 millones de euros, mientras que los ingresos reconocidos alcanzaron los 7.905 millones, un 13% más que en 2022.

Así lo ha señalado este lunes la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de la Asamblea Regional para presentar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2023.

López Aragón ha recordado que la Cuenta General se formuló y rindió en plazo al Tribunal de Cuentas, que concluye, con las salvedades recogidas en su informe, que las cuentas representan en sus aspectos significativos la situación económica, financiera y patrimonial de la Comunidad y que la gestión presupuestaria se ajustó, en términos generales, a la normativa aplicable, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

La consejera ha destacado también la labor de la Intervención General, que emitió 22.599 informes de fiscalización. Los reparos afectaron al 0,03% de los expedientes examinados, la mitad que el año anterior, y no se registró ningún acuerdo del Consejo de Gobierno contrario a ellos.

"Una administración que se somete a control demuestra transparencia. Y una administración que atiende las recomendaciones de los órganos fiscalizadores demuestra su voluntad de mejorar", ha señalado

Durante el ejercicio se corrigieron incidencias anteriores, como la integración patrimonial de la Asamblea Regional en el balance de la Administración General, y culminaron procesos de extinción de entidades inactivas o en liquidación. El Tribunal de Cuentas también reconoce mejoras en el seguimiento de los gastos con financiación afectada y en la información de las memorias de los organismos autónomos.

Estas actuaciones se enmarcan en los trabajos para integrar la Cuenta General y modernizar los sistemas de información financiera. En el ámbito sanitario, la Comunidad ha implantado compras centralizadas para obtener mejores precios y continúa trabajando en la planificación, la contratación y los sistemas de información.

Por otra parte, López Aragón ha recordado que "aproximadamente el 57% de los ingresos de la Comunidad depende del sistema de financiación" y ha advertido de que la infrafinanciación condiciona la capacidad regional para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales.

"Tenemos la obligación de gestionar cada vez mejor los recursos", ha afirmado la consejera, quien ha defendido que los ciudadanos de la Región dispongan de los mismos recursos y oportunidades para financiar sus servicios públicos que los de cualquier otro territorio.

López Aragón ha concluido que la rendición de cuentas debe servir para convertir las recomendaciones de los órganos de control en mejoras concretas y ha reconocido el trabajo de los empleados públicos. El objetivo, ha indicado, es "que los recursos públicos se utilicen cada vez con mayor eficacia y responsabilidad, y que los ciudadanos tengan unos servicios públicos de calidad".