La Comunidad envía un nuevo contingente para apoyar la extinción del incendio de la Vall d'Uixó

El segundo contingente de ayuda de la Región ha partido este martes hacia la provincia de Castellón y efectivos de la Región de Murcia en el puesto de mando del incendio forestal de Ávila. - CARM

MURCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia mantiene desplegados dos contingentes del Plan Infomur para colaborar en las labores de extinción de los incendios forestales declarados en Madrid, Ávila, Toledo y la localidad castellonense de la Vall d'Uixó.

Este martes ha partido el dispositivo destinado a apoyar la lucha contra el incendio de la Comunidad Valenciana, integrado por 20 bomberos forestales, técnicos y agentes medioambientales, además de siete vehículos ligeros y dos autobombas, según ha informado la Comunidad.

De forma paralela, en las próximas horas será relevado el contingente movilizado el pasado sábado para colaborar en la extinción de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo, con el objetivo de mantener la presencia de efectivos murcianos sobre el terreno.

Este primer dispositivo está compuesto por otros 20 bomberos y técnicos, nueve vehículos y un helicóptero, y hasta el momento ha centrado su actuación en la defensa de los núcleos urbanos de Valdemaqueda (Madrid), Casillas (Ávila) y La Iglesuela del Tiétar (Toledo).

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha subrayado que "la Región de Murcia es solidaria siempre" y ha destacado "la necesidad de mantener una colaboración y coordinación entre administraciones ante situaciones de emergencia".

El operativo está coordinado por las consejerías de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias y de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor.