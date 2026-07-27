La Región moviliza medios del Plan Infomur para apoyar la extinción de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo - @LOPEZMIRASF (X)

ALCANTARILLA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Región de Murcia mantiene desplegados medios del Plan Infomur en los incendios forestales de Madrid, Ávila y Toledo, donde colaboran en las labores de extinción tras la petición realizada por el Centro Nacional de Emergencias.

En concreto, la Comunidad ha movilizado un helicóptero, siete vehículos y 20 bomberos forestales para apoyar los trabajos en las zonas afectadas por los fuegos, según ha informado el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en Alcantarilla este lunes por la mañana.

López Miras, ha explicado que el envío de estos recursos fue posible una vez estabilizados los incendios registrados el pasado jueves por la noche en la Región, especialmente el declarado en La Pinilla, en Fuente Álamo. "En cuanto pudimos estabilizar los incendios que tuvimos el jueves por la noche, sobre todo el de La Pinilla, en Fuente Álamo, enviamos los recursos que nos solicitaron", ha señalado.

Asimismo, López Miras ha destacado "la profesionalidad y la disponibilidad" de los bomberos forestales de la Región para desplazarse a otros territorios cuando es necesario. "Están siempre allí donde se les reclama, esta vez en el centro de España, ayudando en la catástrofe provocada por los incendios más importantes y de mayores dimensiones de nuestra historia", ha afirmado.

A través de la red social X, el jefe del Ejecutivo autonómico ha informado de que los efectivos del Plan Infomur continúan trabajando en la zona de Navaluenga para colaborar en la extinción de los incendios de Madrid y Ávila, al tiempo que ha trasladado su "reconocimiento y agradecimiento a todos los profesionales que están luchando contra el fuego".

Además, ha indicado que los efectivos desplazados a Toledo prosiguen con las labores de extinción en esa provincia y ha reiterado su agradecimiento "por su entrega, compromiso y vocación de servicio". "Desde la Región de Murcia seguiremos prestando toda la ayuda que sea necesaria", ha concluido.