Comunidad exige a Sabic que cualquier opción de venta incluya la continuidad industrial y solicita mediación diplomática

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha exigido a Sabic "garantías industriales y laborales" tras la venta de sus participaciones y ha solicitado al Ministerio de Industria y Turismo que active la vía diplomática para defender la continuidad de la actividad y del empleo en la planta de Cartagena, según informaron fuentes de la Comunidad a preguntas de Europa Press.

Este ha sido uno de los ejes de la reunión mantenida este jueves en Madrid con los responsables de empresa y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la que han participado los consejeros de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, y de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

Durante el encuentro, desarrollado en un "clima de preocupación" ante el riesgo de cierre de la planta y posibles despidos, los representantes de la compañía han indicado que la operación de venta está cerrada, que a finales de año entrará el comprador y que la actual empresa abandonará su posición.

El Gobierno regional ha reclamado a la empresa que incorpore la actividad industrial a la negociación de venta para garantizar la continuidad productiva de la planta.

Asimismo, se ha recordado que la compañía tiene capacidad financiera, que ha operado durante décadas en la Región de Murcia con beneficios y que su decisión responde a una reordenación global de activos y no a una situación de quiebra.

Por ello, el Ejecutivo autonómico ha exigido que cualquier decisión en materia laboral esté asociado a un plan social y de recolocación, tal y como demanda el comité de empresa. Los representantes de la empresa han trasladado que comunicarán estas demandas al consejero delegado.

Además, los consejeros del Gobierno regional han solicitado al ministro de Industria que dé traslado a través de la vía diplomática y de la embajada al Gobierno saudí, propietario mayoritario de la compañía, de la preocupación y el malestar existentes, con el objetivo de que intervenga para mantener la actividad industrial y la continuidad de los trabajadores.

El Gobierno regional ha reiterado que mantendrá un "seguimiento estrecho" de la situación y "continuará trabajando en todas las vías de diálogo y presión institucional para mantener la actividad industrial y el empleo".