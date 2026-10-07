La Comunidad facilita la incorporación al empleo público de personas con discapacidad intelectual con un nuevo sistema

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, y el presidente de Cermi, Pedro Martínez, tras la firma del acuerdo - CARM

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional facilitará la incorporación al puesto de trabajo de las personas con discapacidad intelectual que accedan al empleo público autonómico mediante un nuevo sistema de acompañamiento adaptado a sus necesidades, según ha informado la Comunidad.

Para ello, la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, y el presidente de Cermi Región de Murcia, Pedro Martínez, han suscrito este miércoles un convenio que establece actuaciones de asesoramiento, formación y acompañamiento desde la incorporación al puesto de trabajo.

"Hoy damos un paso más en la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual, acompañándolas también después de superar un proceso selectivo para facilitar su adaptación al puesto de trabajo", ha dicho López Aragón.

El convenio establece un sistema de acompañamiento con un tutor interno en la Administración que servirá de referencia para facilitar la adaptación al puesto. Cuando sea necesario, podrá contar también con el apoyo de un tutor externo de Cermi, que prestará asesoramiento especializado. La duración de este acompañamiento se adaptará a las necesidades de cada persona.

Asimismo, la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (EFIAP), dependiente de la Consejería, desarrollará junto a Cermi cursos de acogida y materiales adaptados, además de formación y asesoramiento para los empleados públicos que ejerzan como tutores.

"No basta con abrir la puerta al empleo público, hay que garantizar que esa oportunidad sea real, efectiva y cuente con los apoyos necesarios. Y en eso vamos a seguir trabajando de la mano de Cermi", ha señalado la consejera.

28 FUNCIONARIOS INCORPORADOS Y CINCO NUEVAS PLAZAS

La Administración regional cuenta con 28 funcionarios de carrera con discapacidad intelectual incorporados mediante procesos selectivos específicos, que desempeñan principalmente puestos de ordenanza en consejerías, organismos y centros públicos de la Región.

A ellos se sumarán las incorporaciones derivadas del nuevo proceso selectivo convocado este año para cubrir cinco plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual.

El acuerdo da continuidad a la colaboración entre la Comunidad y Cermi para avanzar hacia una Administración más accesible. Entre las actuaciones desarrolladas figuran mejoras en la accesibilidad de la sede electrónica y las oficinas de atención ciudadana, el impulso del lenguaje claro y la elaboración de un Protocolo de Atención Inclusiva a Personas con Discapacidad.

Además, durante 2025, la EFIAP, en colaboración con Cermi, formó a 150 empleados públicos de las oficinas de atención ciudadana en atención a personas con discapacidad.