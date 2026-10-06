La Comunidad fija servicios mínimos del 60% en horas punta para la huelga de autobuses de octubre - CARM

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha fijado unos servicios mínimos del 60% en las horas punta y del 40% durante el resto de la jornada para la huelga convocada los días 8, 15, 22 y 29 de octubre entre los trabajadores del transporte regular de viajeros de la Región de Murcia.

Los servicios mínimos afectarán a las empresas de transporte regular de viajeros de uso general de los municipios incluidos en la convocatoria. En concreto, entre las 6.30 y las 9.00 horas, de 13.00 a 15.00 y de 19.00 a 21.00 horas, deberán mantenerse el 60% de los servicios habituales, mientras que durante el resto del día se establece un mínimo del 40%, según se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

En el caso del transporte regular de viajeros de uso especial, los servicios mínimos serán del 100% durante toda la jornada.

La medida afecta a los servicios prestados por Alcalabus, en los municipios de Alcantarilla, Murcia, Beniel y Santomera; Interurbana de Autobuses, que opera entre Molina de Segura, Alguazas, Ceutí, Lorquí, Las Torres de Cotillas, Archena y Murcia; y Transportes Urbanos de Cartagena, en La Unión, Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, Torre Pacheco y Fuente Álamo.

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social justifica estos servicios mínimos por la necesidad de garantizar unas condiciones básicas de movilidad y el acceso de los ciudadanos a sus centros de trabajo, educativos y asistenciales.

La huelga está convocada durante 24 horas en cada una de las cuatro jornadas.